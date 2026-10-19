La CSS habilita hospital modular en Tonosí y reorganiza la atención en cuatro provincias

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que mantiene la prestación de servicios de salud a nivel nacional mediante la reorganización de sus unidades ejecutoras y el despliegue de estructuras modulares. Aunque cuatro de sus instalaciones permanecen cerradas de forma preventiva a la espera de informes estructurales definitivos, la atención médica se está brindando en hospitales de campaña, carpas climatizadas y sedes alternas.

Instalaciones cerradas y lugares de atención alterna

La institución detalló las reubicaciones operativas según la provincia afectada.

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Ciudad de Panamá: La Policlínica Presidente Remón permanece cerrada mientras concluyen las inspecciones estructurales. Sus pacientes están siendo derivados a otras policlínicas de la CSS en la región metropolitana.

Mientras que en Herrera, la Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego, las consultas se ofrecen en carpas instaladas en el Parque Forestal de Chitré. Además, se avanza en la instalación de un hospital de campaña climatizado en sus estacionamientos.

En Los Pozos (Herrera) el CAPPS de Los Pozos trasladó sus servicios al hospital modular climatizado ubicado en la cancha municipal del distrito.

Y en Los Santos la consulta de la ULAPS de Tonosí se ofrece desde este momento en el nuevo hospital modular de la CSS.

Reestructuración de servicios y centros operativos

Diversas unidades de salud continúan operando con ajustes de distribución para garantizar la seguridad de pacientes y funcionarios:

En Aguadulce el Hospital Dr. Rafael Estévez, las salas de hospitalización funcionan en la planta baja, mientras que la consulta externa se derivó a la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas. Las salas de la torre y la entrada principal se mantienen restringidas. Por su parte, la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas retomó la atención en sus dos plantas.

Por su parte en el Hospital Dr. Ezequiel Abadía (Soná), la consulta externa opera en un pasillo interno climatizado y en un hospital de campaña. En tanto, la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez (Santiago) atiende con normalidad en sus instalaciones.

En Herrera y Los Santos el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado (Chitré), la Policlínica San Juan de Dios (La Villa) y la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona (Las Tablas) se encuentran prestando servicios con total normalidad.

#LosSantos | La ULAPS de Tonosí reanuda la atención médica en el hospital modular, de lunes a domingo, en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p. m. Los pacientes podrán acceder a servicios de medicina general, enfermería, suturas, traslados de pacientes, radiología, trabajo social, psicología y laboratorio, garantizando la continuidad de la atención en esta comunidad. — CSSPanama (@CSSPanama) October 19, 2026

Recomendaciones oficiales a los asegurados

La CSS reiteró una serie de pautas operativas para la población: Urgencias y controles acudir a los cuartos de urgencias solo en casos de emergencia real. Para consultas generales o controles, utilizar la red de policlínicas, CAPPS o ULAPS activas.

En el caso de los tratamientos crónicos y hemodiálisis no suspender los tratamientos para enfermedades crónicas. Retirar los medicamentos en las sedes alternas habilitadas y asistir a las sesiones de hemodiálisis en los horarios asignados.