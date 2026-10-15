Veraguas
Minsa decreta clausura de cementerios en Soná e Hicaco y procederá con la cremación de 70 restos por riesgo sanitario
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El Minsa clausura los cementerios de Soná e Hicaco tras el sismo e inicia la cremación de 70 restos por riesgo sanitario. Contacto: 512-9315.
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El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta sanitaria urgente dirigida a la población de la provincia de Veraguas, especialmente a los familiares de personas difuntas sepultadas en el Cementerio Municipal de Soná y el Cementerio de Hicaco, tras constatar severas afectaciones estructurales provocadas por el reciente terremoto de magnitud 7.5.
Debido al colapso de los muros perimetrales de ambas instalaciones y ante la presencia de focos de contaminación que representan un peligro inminente para la salud pública, la autoridad sanitaria determinó el cierre temporal de los camposantos y la aplicación inmediata de medidas sanitarias especiales.
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Protocolo de exhumación, incineración y entrega de restos
Las acciones contemplan el manejo sanitario urgente de aproximadamente 70 personas fallecidas cuyos nichos y sepulturas estaban ubicados en las estructuras de los muros perimetrales colapsados.
Dijo el Minsa que se procederá con la exhumación, custodia, manejo técnico en sitio, incineración (cremación) y posterior entrega digna de las cenizas a los familiares correspondientes.
El Minsa solicita a los deudos colaborar con el llenado del formulario oficial para otorgar la autorización de cremación, en estricto cumplimiento de la legislación de salud pública.
Línea de atención habilitada y clausura temporal
Para atender las dudas de los familiares, coordinar la firma de autorizaciones y llevar el registro de entrega de restos, la institución dispuso una línea de contacto al Teléfono de atención a familiares:
512-9315
Los cementerios de Soná e Hicaco permanecerán cerrados al público hasta que concluyan las labores de saneamiento ambiental, remoción de escombros y readecuación de las instalaciones.
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