Minsa decreta clausura de cementerios en Soná e Hicaco y procederá con la cremación de 70 restos por riesgo sanitario

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta sanitaria urgente dirigida a la población de la provincia de Veraguas, especialmente a los familiares de personas difuntas sepultadas en el Cementerio Municipal de Soná y el Cementerio de Hicaco, tras constatar severas afectaciones estructurales provocadas por el reciente terremoto de magnitud 7.5.

Debido al colapso de los muros perimetrales de ambas instalaciones y ante la presencia de focos de contaminación que representan un peligro inminente para la salud pública, la autoridad sanitaria determinó el cierre temporal de los camposantos y la aplicación inmediata de medidas sanitarias especiales.

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Protocolo de exhumación, incineración y entrega de restos

Las acciones contemplan el manejo sanitario urgente de aproximadamente 70 personas fallecidas cuyos nichos y sepulturas estaban ubicados en las estructuras de los muros perimetrales colapsados.

Dijo el Minsa que se procederá con la exhumación, custodia, manejo técnico en sitio, incineración (cremación) y posterior entrega digna de las cenizas a los familiares correspondientes.

El Minsa solicita a los deudos colaborar con el llenado del formulario oficial para otorgar la autorización de cremación, en estricto cumplimiento de la legislación de salud pública.

Línea de atención habilitada y clausura temporal

Para atender las dudas de los familiares, coordinar la firma de autorizaciones y llevar el registro de entrega de restos, la institución dispuso una línea de contacto al Teléfono de atención a familiares: 512-9315

Los cementerios de Soná e Hicaco permanecerán cerrados al público hasta que concluyan las labores de saneamiento ambiental, remoción de escombros y readecuación de las instalaciones.