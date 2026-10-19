Miviot acelera la reconstrucción de viviendas para damnificados del sismo en Herrera y Coclé

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) informó que dio inicio a los trabajos de reconstrucción de residencias para las familias que sufrieron pérdida total tras el devastador terremoto del pasado 9 de octubre, concentrando los frentes de trabajo prioritarios en las provincias de Herrera y Coclé.

Bajo la supervisión del ministro Jaime A. Jované C. y los equipos técnicos provinciales, las cuadrillas avanzan a paso acelerado en el vaciado de fundaciones, armado de estructuras de acero y canalización de servicios básicos de agua potable y electricidad, detalló la institución.

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Herrera: Primera solución habitacional en Pesé y demoliciones en Chitré

En la provincia de Herrera, los trabajos de cimentación y trazado de redes sanitarias registran un avance sostenido en la comunidad rural de El Banco, corregimiento de Rincón Hondo, distrito de Pesé.

La solución habitacional asistirá directamente a Yaxiel Samaniego Villarreal (28 años), su esposo (30 años) y su hijo de 4 años, quienes perdieron su hogar a causa del movimiento telúrico.

Mientras que en la misma localidad de El Banco, se procedió con la demolición de la residencia colapsada de Briceida Peña, persona con discapacidad visual, cuya estructura fue declarada pérdida total.

El Miviot programa la demolición de dos inmuebles destruidos en La Arena de Chitré, para iniciar la reconstrucción en beneficio de las familias de Eliamne Navarro y Rodolfo Baule.

Las cuadrillas del director provincial, Roberto Villarreal, se desplegarán hacia Ocú, Los Pozos y Las Minas.

Coclé: Reconstrucción simultánea de tres casas en Chigoré de Penonomé

En la provincia de Coclé, las obras avanzan a ritmo constante en la comunidad de Chigoré, distrito de Penonomé, donde el sismo destruyó el complejo habitacional de una familia extendida:

Bajo la coordinación técnica del ingeniero Edwin Nieto y la directora provincial Leidys Batista, se completó el armado de acero de refuerzo y la canalización de agua potable y electricidad previo al colado de concreto.

Las tres residencias contarán con un modelo de dos recámaras, sala-comedor, cocina y baño con sistema de tratamiento mediante biodigestor.

La primera solución, destinada a Manuel Moreno (65 años), usuario de silla de ruedas, su hija Nicole y su nieto, incluye rampas de acceso principal y un servicio sanitario con adecuaciones especiales de movilidad. Las otras dos casas beneficiarán a Juan Javier Moreno y Anyi Moreno junto a sus respectivos núcleos familiares.

El plan de intervención habitacional del Miviot continuará priorizando a los sectores de extrema vulnerabilidad social y económica en todo el arco seco y las zonas cordilleranas afectadas por el terremoto.