MOP descarta riesgo de colapso en 20 puentes de Mariato y Soná tras evaluaciones por el sismo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) completó la evaluación técnica de 20 puentes situados en los distritos de Mariato y Soná, en la provincia de Veraguas, con el fin de diagnosticar las afectaciones provocadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, informó la institución.

Las inspecciones determinaron que todas las estructuras evaluadas son seguras para el tránsito y ninguna presenta riesgo de colapso. A pesar de haberse detectado asentamientos de tierra en las vías de acceso y desplazamientos de algunos componentes, las estructuras se mantienen firmes sobre sus apoyos y fundaciones sin indicios de socavación.

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13 puentes en Veraguas requerirán trabajos de rehabilitación

De la totalidad de las infraestructuras inspeccionadas en el sur de Veraguas, según el Mop, 13 puentes requerirán intervenciones y reparaciones, las cuales se programarán de acuerdo con el nivel de complejidad y urgencia en cada sitio:

El informe incluyó puentes en Mariato, como los ubicados sobre los ríos Palo Seco, Palmilla, Morrillo y Quebro; además de los puentes sobre los ríos Cativé y Caté, y las quebradas San Juan y San Antonio en el sur del distrito de Soná.

Por su parte, Ramírez Jaramillo, de la Dirección Nacional de Puentes del Mop, detalló que se ejecutará el vaciado de asfalto en el puente sobre la quebrada San Antonio, junto a la reparación de accesos, reemplazo de apoyos de neopreno, juntas y aletas dañadas.

La institución precisó que continuará coordinando las reparaciones definitivas, advirtiendo que algunas intervenciones estructurales requerirán cierres parciales programados una vez supere la fase de emergencia.

Ministro Andrade recorre La Pitaloza, epicentro del terremoto de 7.5

En paralelo a las evaluaciones en Veraguas, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, realizó un recorrido de inspección por vía terrestre hasta la comunidad de La Pitaloza, en el distrito de Los Pozos (Herrera), zona identificada como el epicentro del movimiento telúrico de magnitud 7.5.

El titular del MOP supervisó en el terreno las maniobras de remoción de tierra y despeje de carreteras que ejecutan las cuadrillas de la institución para devolver la conectividad a este sector de la península.

"Se giraron instrucciones para incorporar equipo pesado que colabore en la apertura de caminos, con el objetivo de brindar acceso a un representante local y a cuatro o cinco comunidades del sector en el transcurso de la semana. Una vez restablecido el tránsito provisional, el Mop implementará los recursos para realizar las reparaciones definitivas", destacó el ministro Andrade en declaraciones citada por la institución.

Según el Mop, la gira incluyó el corregimiento de Chepo, en el distrito de Las Minas, donde se reportaron más de 15 derrumbes, así como grietas y fisuras en la vía que comunica esta comunidad con la cabecera de Las Minas. En el lugar, Andrade verificó los trabajos que realizan las cuadrillas para remover material, despejar la carretera y atender los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

El Mop recordó que mantiene frentes de trabajo en distintos puntos de la provincia de Herrera, entre ellos los tramos Los Pozos-Cabecera, Las Minas-Chepo, Las Minas-Quebrada del Ciprián por la ruta de Las Matas, Los Pozos-La Pitaloza-La Llana Arriba, así como las vías Los Pozos-La Arena, Los Pozos-El Cedro-El Capurí y Los Pozos-Las Llanas.