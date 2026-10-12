Mop logra reabrir la vía Las Tablas-Tonosí y acelera trabajos de rehabilitación de puentes tras el sismo

El Ministerio de Obras Públicas (Mop) continúa desplegando maquinaria propia y privada en las áreas afectadas por el terremoto registrado en el país, extendiendo sus labores de despeje y evaluación técnica a las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y la Comarca Ngäbe-Buglé.

El viceministro de Obras Públicas, Iván De Ycaza, detalló que el objetivo prioritario ha sido habilitar los pasos terrestres para garantizar el flujo de asistencia humanitaria a las comunidades aisladas y permitir la movilidad de los residentes.

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"Empezamos a habilitar las vías de acceso paulatinamente a lo largo de recorridos que presentaban múltiples fallas y varios puentes comprometidos", explicó el viceministro.

"Hemos solicitado el apoyo de empresas especialistas en puentes para realizar evaluaciones profundas que nos permitan ejecutar reparaciones permanentes y no simples paliativos", añadió.

Reapertura con restricciones en Mariato y Tonosí

Respecto a las rutas con afectaciones en sus estructuras de puente, la institución estableció esquemas de circulación regulada para evitar mayores daños.

La vía a Mariato, en Veraguas, se encuentra abierta para el tránsito de vehículos livianos, pick-ups y transporte de carga con un límite de peso de hasta 10 toneladas.

Mientras que en el Distrito de Tonosí en Los Santos aunque inicialmente dos puentes clave debieron ser clausurados, el Mop descartó los pronósticos preliminares que estimaban un mes de cierre completo. La entidad monta un operativo para habilitar el paso con restricciones de 10 toneladas hacia el final de esta semana.

En tanto que en la Comarca Ngäbe-Buglé cuadrillas con maquinaria pesada ingresaron a zonas para despejar y reconstruir caminos de penetración afectados por deslizamientos.

Liberan tramo crítico en El Espavé y conectan a más de 10 comunidades

Por su parte, el director regional del Mop en Los Santos, Iván Espino, confirmó que se logró despejar en su totalidad el derrumbe de gran magnitud registrado en El Espavé, corregimiento de Flores, sobre la vía Las Tablas-Tonosí.

El viceministro De Ycaza destacó que, afortunadamente, el pavimento en El Espavé no sufrió fracturas mayores y que el bloqueo se debía a la gran cantidad de tierra y rocas caídas desde los taludes.

La reapertura de esta arteria vial devuelve la conectividad a más de 10 comunidades del distrito de Tonosí, permitiendo el ingreso de caravanas con ayuda humanitaria, agua y suministros médicos.

Paralelamente, los equipos del Mop avanzan en la adecuación de otros puntos vulnerables de la red vial santeña, entre los que destacan Búcaro, Playa Venao, la ruta Tonosí-Macaracas y la zona de Cambutal.