Sismo y fuertes oleajes dejan severos daños en el Refugio de Vida Silvestre de Isla Cañas

El Refugio de Vida Silvestre de Isla Cañas, ubicado en la provincia de Los Santos, sufrió importantes afectaciones estructurales y operativas tras la combinación del terremoto registrado el pasado viernes, las sucesivas réplicas y los fuertes oleajes reportados en el litoral del Pacífico.

Durante una inspección técnica en el vivero Verancio, centro estratégico para la protección y manejo de tortugas marinas, las autoridades constataron la pérdida total de la superficie destinada a la incubación de nidos reubicados, representando un duro golpe para los programas de conservación biológica en la región.

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Afectaciones en el 75% de las instalaciones del área protegida

De acuerdo con el informe preliminar de evaluación, aproximadamente el 75% de las instalaciones y estructuras del refugio presentan daños de consideración:

Se reportó el colapso total de los tanques de almacenamiento de agua potable y la destrucción del sistema séptico.

El movimiento telúrico y el embate del mar provocaron el desplazamiento de un contenedor de trabajo y anegaciones en las rutas internas.

Varias vías de acceso dentro del área protegida permanecen anegadas, lo que dificulta el tránsito de los guardaparques y los equipos de monitoreo.

Reto para los programas de conservación de tortugas marinas

Los destrozos reportados en Isla Cañas representan un desafío crítico para las labores de protección de las especies de tortugas marinas que arriban a esta zona de anidación durante la temporada.

Las autoridades ambientales continúan en el terreno evaluando el alcance total de los daños para priorizar las necesidades operativas de urgencia, gestionar la rehabilitación de las infraestructuras y garantizar la continuidad de las tareas de conservación en el área protegida.