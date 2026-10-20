La alcaldía y el concejo municipal del distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, decidieron suspender la celebración de las fiestas patrias, de fundación del distrito y de los corregimientos.

A través de la resolución No. 40 del concejo municipal y el decreto alcaldicio No. 089, también se suspende el toque de dianas en vías públicas, parques, servidumbre y a las afueras de comercios.

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La decisión de ambos organismos municipales se basa en la necesidad de dirigir los recursos con que cuenta el Municipio de San Carlos para atender las necesidades de las familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre.

El alcalde Antonio Pope indicó que en los distritos de Los Llanitos, La Ermita, El Higo y San Carlos hay más de 117 familias que resultaron afectadas por el sismo, por lo que la prioridad debe ser su atención, y no la celebración.

Agregó que la medida fue adoptada, aun cuando "hay gente que va a ir en contra, que nos va a criticar porque quieren fiestas".

El alcalde Pope señaló además que se deben tomar en consideración las medidas de seguridad, toda vez que para la celebración de las fiestas patrias se congregan en San Carlos más de 5 mil personas.

A ello se suma la resolución de gabinete del 10 de octubre en la que se declara el estado de emergencia nacional. Sería irresponsable yo, como alcalde de este distrito, tener en riesgo a nuestra población, aseveró Pope.

Una decisión similar fue adoptada por la directiva del Comité Cívico y Cultural 10 de Noviembre de La Chorrera, al suspender de forma definitiva las actividades festivas y folclóricas programadas para los días 5, 7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2026.

La medida es adoptada, según un comunicado de este comité, ante la complicada situación que atraviesa el país tras el sismo del pasado 9 de octubre.

Según el comunicado, "la decisión nace del compromiso con la seguridad, la solidaridad y el bienestar de nuestros hermanos panameños, especialmente del pueblo santeño, con el que compartimos profundas raíces históricas y culturales".

Agrega que, junto a otras agrupaciones, formarán parte de la iniciativa “Un solo corazón, una sola tierra: Gran Caravana de la Solidaridad Santeña”, para la recolección y traslado hacia la provincia de Los Santos de donaciones para las familias damnificadas.