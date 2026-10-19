Advierten sobre estancamiento en la lucha contra la pobreza

La reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe ha perdido impulso y muestra señales de estancamiento, reveló Nora Lustig, directora del Instituto Compromiso con la Equidad de la Universidad de Tulane, Estados Unidos.

Dicha desaceleración viene registrándose desde mediados de 2010, pese al crecimiento que han experimentado varios países de la región, impactando principalmente a quienes residen en áreas rurales e indígenas.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Mencionó que uno de los elementos que más profundiza la pobreza son los "choques sistémicos" como terremotos e inundaciones, fenómenos que, en los últimos meses, se han registrado en al menos tres naciones latinoamericanas (Venezuela, Colombia y Panamá).

Lustig reiteró que, en estos casos, las comunidades afectadas deben ser atendidas con rapidez y eficiencia para que los efectos de estos eventos no sean permanentes.

"Deshacer los choques adversos requiere intervenciones inmediatas para que sus consecuencias no sean de largo plazo", dijo.

Las estadísticas actuales, indicó Michelle Muschett, directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muestran que más de la mitad de la población de América Latina y el Caribe vive en condiciones de vulnerabilidad.

Ante este panorama, uno de los principales desafíos de la región sigue siendo proteger los avances alcanzados y continuar los esfuerzos para erradicar la pobreza.'

12.4%

pobreza multidimensional.

Panamá, señaló el viceministro de Desarrollo Social, Roberto Arosemena, ha logrado resultados importantes en los indicadores de pobreza multidimensional; no obstante, las brechas persisten y la precariedad laboral sigue representando un obstáculo para el desarrollo social.

Esta problemática, a su juicio, no se resuelve a través de la renovación de compromisos, sino mediante acciones concretas y políticas basadas en evidencias con el propósito de que los recursos estén orientados a la obtención de resultados medibles.

Arosemena reconoció que el sismo de magnitud 7.5 que sacudió el país el pasado 9 de octubre, sin duda, ha profundizado la vulnerabilidad de muchas personas, por lo que superar esta condición tomará más tiempo del previsto.

No obstante, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) redoblará esfuerzos para asistir a los afectados.

El viceministro recalcó que el objetivo del Mides es que esta población no dependa de las transferencias monetarias, sino que logre desarrollar capacidades que le permitan generar sus propios ingresos y mejorar su calidad de vida.

"Estos modelos vienen de otros países con la intención de que los ciudadanos los multipliquen, aprendan de estas experiencias y se conviertan en personas económicamente sostenibles", detalló.

El canciller Javier Martínez-Acha, por su parte, hizo énfasis en la importancia que tiene la educación para cerrar las brechas existentes, pues más que un ejercicio de transmisión de conocimiento, es una herramienta que les permite a los individuos desarrollarse en sociedad y ampliar sus oportunidades.