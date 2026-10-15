Afectados por el sismo denuncian distribución desigual de la ayuda

A seis días del sismo que sacudió a Panamá, moradores del distrito de Mariato, en la provincia de Veraguas, denunciaron a este medio que, aunque la ayuda está llegando a las comunidades afectadas, su distribución no es equitativa. Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades para que refuercen la asistencia y garanticen que el apoyo llegue a las familias que más lo necesitan.

Los habitantes de Limones, Bajo Grande, Palo Seco, Portones, Malena, Torio, Torio Arriba, Zapotal, Morillo, Quebro y Boca de Quebro expresaron su preocupación por la asistencia que reciben y pidieron a las autoridades prestar mayor atención a los hogares que sufrieron los daños más severos.

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La falta de un techo seguro es otra de las principales preocupaciones de los damnificados. Algunos permanecen en carpas improvisadas, expuestos a las lluvias que han azotado la zona, situación que agrava las dificultades para sobrellevar las consecuencias del movimiento sísmico.

Los moradores piden a las autoridades incrementar los esfuerzos para acceder a una solución habitacional segura.

A las necesidades antes mencionadas se suma la reparación de los acueductos rurales dañados por el sismo.

Mientras se restablece el servicio, algunas familias están usando pozos para abastecerse de agua, pero aseguran que no son suficientes para cubrir las labores domésticas.

Otra preocupación de los habitantes de estos sectores es el manejo de los desechos que generará la limpieza de las comunidades.'



Unas 12 comunidades de Mariato claman por apoyo de las autoridades, mientras duermen a la intemperie.



La falta de un vertedero también dificulta las labores de limpieza en estas áreas de Veraguas.

Los moradores explicaron que no cuentan con un vertedero cerca y el más próximo está ubicado en el distrito de Atalaya.