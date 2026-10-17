Ajustan turnos de hemodiálisis en el Hospital Dr. Rafael Estévez tras conato de incendio

La Caja de Seguro Social (CSS) reiteró que el área de hemodiálisis no resultó afectada tras el Conato de incendio de ayer viernes.

No obstante, la suspensión del primer turno responde exclusivamente a medidas preventivas.

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Este turno corresponde a 31 pacientes, 16 en una sala y 15 en la otra, que no pudieron recibir ayer su sesión.

Para garantizar su terapia, la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Dr. Rafael Estévez reorganizó sus turnos del fin de semana:

– Los 31 pacientes del primer turno de ayer, viernes, recibirán su hemodiálisis hoy, sábado 17 de octubre, en la misma unidad.

– Los pacientes programados habitualmente para los sábados recibirán su sesión el domingo 18 de octubre.

Si algún paciente presenta hoy sobrecarga de líquidos u otra complicación que requiera hemodiálisis de urgencia, será atendido en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré, en coordinación con los nefrólogos de ambas unidades.

El personal de la unidad contactará directamente a cada paciente para confirmarle su horario. Hasta su próxima sesión, se recomienda restringir estrictamente los líquidos, la sal y los alimentos ricos en potasio. Si presentan dificultad para respirar, hinchazón importante, debilidad marcada o palpitaciones, deben acudir de inmediato al cuarto de urgencias más cercano.

La CSS mantendrá informada a la población sobre cualquier actualización.