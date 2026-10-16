Asamblea propone reajuste de $199.1 millones al Presupuesto 2027

La Comisión de Presupuesto del Órgano Legislativo, bajo la dirección del diputado Eduardo Vásquez, recomendó formalmente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aplicar un reajuste de $199,131,000 al Proyecto de Ley 644, mediante el cual se fija el Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2027.

El royecto de presupuesto 2027, fijado en $35 mil 111.7 millones, según la recomendación, sería reformulado focalizando los ajustes, en el sector salud, tomando en cuenta las asignaciones de recursos al Ministerio de Salud, a favor de varios hospitales, los cuales tienen una alta demanda de sus servicios y que requieren reforzar el monto de sus asignaciones para su funcionamiento, durante la vigencia fiscal del próximo año.



También, se sugirió reforzar los gastos de inversión de ciertos hospitales, en la región de Azuero, considerando los daños causados a sus infraestructuras, producto del terremoto del pasado 9 de octubre.



En tal sentido, se recomendó asignar recursos para inversión al Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía; al Hospital Cecilio Castillero, de Chitré; al Hospital Sergio Núñez, de Ocú; al Hospital Luis Chico Fábrega, de Veraguas, y al Minsa Capsi de Macaracas, en la provincia de Los Santos.



De igual manera, esta instancia legislativa recomendó incrementar los presupuestos de otras entidades como el Instituto Conmemorativo Gorgas, el Hospital del Niño, el Hospital Nicolás A. Solano, Instituto Oncológico Nacional, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, la Unachi y Mi Bus.



Así mismo, se sugirieron ajustes presupuestarios para la SENADIS, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, SUME, SINAPROC, MOP, MIVIOT, MIDA, Cadena de Frío, Instituto de Medicina Legal, Centro Regional de la Universidad de Panamá, en Colón, Instituto de Geociencias y al CONADES.



Del total del monto recomendado para reajustes, 104 millones 431 mil balboas, serán para funcionamiento y 94 millones 700 mil balboas, serán para inversiones.



Al respecto, el presidente de la instancia legislativa, diputado Eduardo Vásquez, manifestó que el enfoque de la resolución aprobada ha sido en salud, y mucho más con lo que acaba de ocurrir en el interior del país, en donde se destaca nuevamente la importancia de atender la infraestructura de salud.



“Estamos incluyendo ajustes presupuestarios, en donde dejó la huella el epicentro del terremoto para lograr darle un fondo al Ministerio de Salud, para ver si empieza a gestionar la construcción de estos nuevos hospitales”, precisó Vásquez.



El diputado Vásquez manifestó que, tras la aprobación de esta resolución, ahora esperarán que el Consejo de Gabinete considere y apruebe las recomendaciones para empezar entonces el debate y llevar el proyecto de presupuesto para su discusión ante el pleno legislativo.

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Aprueban crédito adicional para la CSS



Previo a la aprobación de esta resolución, la Comisión de Presupuesto le aprobó a la Caja de Seguro Social (CSS), un crédito adicional por 39 millones 200 mil balboas.



En tal sentido, Marcos Jones, director de Prestaciones Médicas de la CSS, explicó que los recursos serán utilizados para el pago de turnos médicos al personal de salud, contribuciones a la seguridad social, servicios médicos en el país y el concepto de pago de energía eléctrica para la Ciudad de la Salud.



“Estamos reforzando el gasto de 24 instalaciones, la principal es la Ciudad de la Salud, por un monto de 27.5 millones de balboas, en donde se ampliaron los servicios a cerca de mil camas, incrementando el número de turnos médicos con personal presto para trabajar”, sustentó Jones.