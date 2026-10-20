ATTT implementará nuevo operativo de tránsito en el intercambiador de San Isidro

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anuncio la puesta en marcha de un operativo conjunto en el intercambiador de San Isidro, con el firme propósito de mejorar la movilidad vehicular y mitigar los habituales congestionamientos que se reportan durante las horas de la tarde. La medida busca optimizar los tiempos de desplazamiento en una de las zonas de mayor afluencia del norte de la capital.

El plan operativo contempla una modificación significativa en la circulación del área, destacando la habilitación temporal del carril interno del intercambiador. Este espacio pasará a tener un uso compartido, permitiendo el tránsito simultáneo tanto de autobuses como de vehículos particulares que se desplacen en dirección hacia el norte.

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De acuerdo con el calendario oficial detallado en el comunicado, el inicio de esta medida está programado para el próximo jueves 22 de octubre. A partir de esa fecha, el operativo se mantendrá activo de lunes a viernes, estableciendo un horario fijo de 3:00 p.m. a 6:30 p.m. para cubrir la franja de mayor congestión vespertina.

En lo que respecta a los servicios de transporte público con dirección hacia el centro, se ha dispuesto una modificación logística importante. Tanto los usuarios como los autobuses deberán hacer uso exclusivo de la parada externa ubicada en el Metro de San Isidro, quedando restringido el ingreso habitual de los colectivos al interior del intercambiador.

Por su parte, los conductores de automóviles particulares que circulen con sentido hacia el norte deberán desplazarse estrictamente por el carril que regularmente corresponde a los autobuses que se dirigen hacia el centro (en sentido de ida), integrándose al esquema de uso compartido establecido para este tramo.

Para los autobuses que operan en dirección hacia el norte, la dinámica se mantendrá bajo los parámetros habituales de circulación. Estas unidades podrán realizar su recorrido acostumbrado por el interior del intercambiador rumbo a sus destinos norteños, operando de forma coordinada con el flujo vehicular mixto.

Para garantizar el orden y el cumplimiento de las normas durante las horas críticas, el operativo contará con supervisión. Inspectores de la ATTT coordinarán activamente la circulación, regulando el acceso y la salida de los vehículos en los puntos clave del intercambiador.

Como parte de los elementos de seguridad y orientación vial, la entidad de tránsito procederá a la instalación estratégica de conos y señales preventivas. Estos dispositivos visuales tienen como objetivo guiar de manera clara a los conductores y minimizar cualquier riesgo de confusión durante la transición por el área modificada.

Se recomienda a los conductores y usuarios de esta ruta tomar las previsiones necesarias en sus tiempos de traslado, atender las indicaciones del personal de tránsito apostado en el lugar y respetar la señalización temporal para asegurar el éxito de esta medida de alivio vial en San Isidro.