ATTT y DNOT reorganizan el tránsito en la zona paga de San Isidro

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional y la empresa MiBus, anunciaron la puesta en marcha de un operativo de inversión de vías en la Zona Paga de San Isidro.

La medida busca optimizar el flujo vehicular y aliviar la congestión en esta concurrida área del sector norte. De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades, el dispositivo de tránsito comenzará a regir a partir del jueves 22 de octubre, de lunes a viernes, en un horario vespertino comprendido entre las 3:00 p.m. y las 6:30 p.m., período en el que se registra la mayor intensidad de tráfico.

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El plan operativo contempla ajustes específicos en la circulación para organizar tanto el transporte.

Los vehículos particulares deberán transitar por el lado derecho de la Zona Paga, utilizando el carril invertido que será especialmente habilitado para agilizar el desplazamiento. Por su parte, los metrobuses que circulan con sentido hacia el Centro de la Ciudad operarán del lado derecho, en la parte exterior de la Zona Paga.

Inspectores de la ATTT y agentes de la DNOT estarán desplegados en el lugar para supervisar la entrada y salida de los vehículos; además, instalarán señales preventivas.