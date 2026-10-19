Avanza la evaluación social y la entrega de ayuda en zonas afectadas por el sismo

Trabajadoras sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en la provincia de Herrera despliegan extensas jornadas de trabajo para evaluar los daños en viviendas y determinar las necesidades prioritarias de las familias tras el reciente sismo.

Desde el pasado viernes, el personal institucional ha atendido a más de 1,000 familias mediante la entrega de insumos esenciales como agua, alimentos secos, ropa, fórmulas lácteas y otros artículos de primera necesidad.

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La base de operaciones se concentró en el Hogar María Auxiliadora de Chitré, desde donde un grupo de 12 trabajadoras sociales procesa y organiza los datos recopilados en las visitas a las comunidades.

Las evaluaciones se realizan en distritos como Los Pozos, Pesé, Ocú y Las Minas, donde los funcionarios inspeccionan la infraestructura de las casas e identifican las principales carencias de los residentes.

A la fecha, el recorrido incluye más de 30 comunidades en corregimientos como La Pitaloza, El Cedro, Cerro Paja, Las Llanas, El Calabacito, Los Cerritos, La Arena, El Capurí y Los Pozos Cabecera, sectores cercanos al epicentro.

Toda la información recabada se traslada al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para unificar la respuesta interinstitucional y agilizar la asignación de recursos y ayuda en las zonas afectadas.

De forma complementaria, especialistas en salud mental han brindado más de 50 atenciones psicológicas a pobladores que presentan cuadros de estrés o ansiedad debido a las constantes réplicas.

Los datos de los informes se consolidan en una plataforma digital que permite catalogar y priorizar la distribución de suministros según la urgencia de cada familia.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, indicó que las evaluaciones en sitio han permitido canalizar la entrega de recursos específicos como catres, tiendas de campaña y alimentos de acuerdo con el impacto sufrido en cada hogar.

En el plano nacional, el MIDES mantiene 323 colaboradores desplegados en seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, alcanzando a más de 5,600 personas evaluadas, 4,131 atenciones sociales y la cobertura en 55 albergues temporales que atienden a 3,827 damnificados.