Cancelan desfile del 10 de noviembre en Juan Díaz y proponen anular encendido de luces patrio

La realización de los actos festivos de Fiestas Patrias durante la primera semana de noviembre ha generado opiniones divididas en el Consejo Municipal del Distrito Capital, en medio de la coyuntura nacional de duelo y reconstrucción tras el devastador terremoto del 9 de octubre.

Mientras algunas autoridades locales piden sostener las actividades para impulsar el dinamismo comercial y recaudar fondos para las provincias centrales, otras proponen recortar eventos festivos en señal de luto y respeto por las comunidades golpeadas por el sismo.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Mizrachi apoya el dinamismo económico

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, se mostró a favor de respaldar la postura que determine el Gobierno Nacional, enfatizando que la recuperación del país requiere mantener los motores de la economía activos.

"Pienso que la economía no se detiene porque de ella depende la reconstrucción de nuestros hermanos del interior. La mejor manera de ser constructivos es con el dinamismo económico que genera fondos. Además, hoy más que nunca hemos demostrado lo que significa ser panameño", sostuvo el alcalde en Nex Noticias.

Previamente, el presidente José Raúl Mulino había cancelado las tradicionales dianas del 3 de noviembre en el Palacio de las Garzas.

Cancelación de eventos festivos y caravana a Los Santos

Desde la directiva del Concejo Capitalino y las juntas comunales se alistan propuestas concretas para ajustar el calendario patrio:

El presidente del Consejo Municipal de Panamá, Dorindo Vega, confirmó que presentará formalmente la anulación de la actividad del 31 de octubre, que incluía encendido de luces, tarimas y presentaciones artísticas, por considerarla innecesaria dada la emergencia.

No obstante, Vega defendió la necesidad de mantener los desfiles comunitarios en el área Este para beneficiar a microempresarios e independientes (ventas de chorizos y carne en palito).

Por su parte, el representante de Juan Díaz, David Bernal, anunció la cancelación del desfile del 10 de noviembre. En su lugar, las asociaciones de santeños organizarán una "caravana solidaria" hacia La Villa de Los Santos para llevar donaciones directas a los damnificados.

Mientras que el representante Luis Constante abogó por la continuidad del comercio local tras el éxito de una vereda gastronómica con 20 emprendedores en su corregimiento, señalando que la capital se mantiene a la espera de lo que decrete el Consejo de Gabinete respecto a los desfiles oficiales del 3 y 4 de noviembre.