Centro de acopio en el Parque Omar seguirá abierto este martes

El centro de acopio, ubicado en el Parque Recreativo Omar, seguirá habilitado este martes de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde para recibir las donaciones de las personas que deseen contribuir con los afectados por el terremoto.

María del Carmen Salaverry, directora del parque, señaló que lo que más se necesita en estos momentos son utensilios de cocina, colchonetas, toldas, carpas, comida seca, agua embotellada, pañales desechables para niños y adultos y artículos de aseo.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Indicó que también cuentan con puntos de recepción de insumos en el interior del país, específicamente en la estación policial de Chitré, provincia de Herrera, y la sede del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Aguadulce, provincia de Coclé.

El Despacho de la Primera Dama ha enviado, hasta la fecha, más de 40 camiones con enseres para los más necesitados y se espera que en los próximos días la cifra aumente progresivamente.

José Raúl Mulino Jr. exhortó a los panameños a contribuir con quienes lo han perdido todo debido al sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes.

Es importante destacar que los puntos de recolección no están recibiendo ropa usada, pero los ciudadanos pueden colaborar con el resto de artículos.

"Hay muchas familias que lo perdieron todo y en estos momentos nos necesitan, así que los exhortamos a que sigan pasando", dijo.'

27

personas resultaron heridas tras el movimiento telúrico, según las autoridades. 9-6

horario de atención del centro de acopio ubicado en el Parque Omar.

La Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, ha reiterado que no es necesario que los ciudadanos se bajen de sus autos para donar, ya que personal de distintas entidades está a cargo de recibirlas y trasladarlas.

Se estima que más de 20 personas resultaron heridas, alrededor de 300 fueron evacuadas y más de 400 edificaciones sufrieron daños estructurales debido al movimiento telúrico.

El Instituto de Geociencias (IGC) de la Universidad de Panamá reveló que, desde el pasado viernes, se han registrado más de 100 réplicas.