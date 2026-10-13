Cinco camiones con ayuda de Estados Unidos van a zonas afectadas por el sismo

Cinco camiones con ayuda humanitaria financiada por Estados Unidos se dirigen a las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos, así como al distrito de Tonosí, para apoyar a las personas afectadas por el sismo registrado en el país.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que la asistencia, canalizada a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), incluye 2,500 mantas, 2,900 mosquiteros, 750 lonas, 200 carpas familiares, 1,290 kits de cocina y 500 colchonetas para dormir.

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De acuerdo con la representación diplomática, estos suministros beneficiarán aproximadamente a 12,000 personas que necesitan apoyo ante las afectaciones ocasionadas por los movimientos sísmicos.

Por otro lado, especialistas de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) visitaron la Asamblea Nacional para evaluar posibles daños estructurales tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

La misión forma parte de un despliegue de 20 especialistas estadounidenses que trabajan en coordinación con las autoridades panameñas para inspeccionar hospitales, iglesias y edificios gubernamentales en diferentes puntos del país.

Las evaluaciones incluyen áreas afectadas de las provincias de Coclé, Veraguas y Los Santos, donde las autoridades mantienen las labores de atención y seguimiento a las consecuencias del evento sísmico.

La Embajada de Estados Unidos informó, además, que su Gobierno ha comprometido 5 millones de dólares en asistencia humanitaria y ha desplegado equipos especializados y apoyo aéreo para contribuir a la respuesta y recuperación de Panamá.

La cooperación busca respaldar los esfuerzos nacionales para atender a las comunidades afectadas y determinar las condiciones de seguridad de las infraestructuras que podrían haber sufrido daños por el terremoto y sus réplicas.