Consorcio Panamericana de Cannabis presenta al MIDA planes para cultivo medicinal en Panamá Pacífico

El Consorcio Panamericana de Cannabis presentó ante las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario los avances en la infraestructura de sus instalaciones en Panamá Pacífico, la proyección de sus operaciones y la solicitud formal para la importación de semillas, paso decisivo para poner en marcha los primeros cultivos en ambientes interiores en el país, así lo informó el Mida.

Durante la reunión de trabajo celebrada en el Salón Semilla de la sede ministerial, los voceros de la empresa detallaron que la fase inicial del proyecto estará enfocada en el establecimiento de un semillero agronómico controlado, seguido de la posterior manufactura orientada exclusivamente a la producción de medicamentos derivados del cannabis.

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Actualmente, las operaciones operativas en Panamá Pacífico cuentan con una plantilla de 11 colaboradores y se desarrollan bajo estrictos estándares tecnológicos e industriales.

Agilización de licencias, inspecciones y capacitación técnica

Por parte del Mida, se subrayó, según la entidad, la necesidad de acelerar los trámites institucionales para respaldar el nacimiento y ordenamiento de esta nueva industria en el territorio nacional.

Se informó que se abordaron los requisitos para la emisión de las licencias y certificados fitosanitarios de importación para el material genético (semillas), así como el calendario de inspecciones técnicas en sitio con el acompañamiento de las direcciones especializadas del Mida.

También se acordó el despliegue de una mesa interinstitucional de supervisión que dará seguimiento continuo al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y trazabilidad previo al arranque de la siembra.

El viceministro del Mida anunció que el equipo técnico del ministerio recibirá capacitación especializada en la materia y que se activará formalmente el Consejo Asesor Agronómico de Cannabis Medicinal.

Participantes de la mesa de trabajo

La sesión contó con la representación del sector público y directivos de la industria farmacéutica e industrial.

Por el Mida encabezó la delegación el viceministro José Aníbal Rincón, acompañado por el Ing. Rolando Armuelles, la Lcda. Nilvia Serrano y Darío Gordon y por el Consorcio: Asistieron los ejecutivos Julián Uribe, Constantino Rusodimos y Juan Antonio Valbuena.