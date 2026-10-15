Contraloría fiscalizará fondos entregados a juntas comunales y alcaldías tras terremoto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que los fondos entregados a las juntas comunales y alcaldías para atender a las comunidades afectadas por el terremoto estarán bajo el control de la Contraloría General de la República, con el propósito de garantizar la fiscalización de los recursos públicos.

El mandatario aclaró que el dinero, que contempla partidas de $10,000 y $20,000, no constituye una entrega de efectivo sin controles, sino un mecanismo para que las autoridades locales puedan responder con mayor rapidez a las necesidades de los damnificados por el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.

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“Esto no es una piñata que se les está entregando dinero en efectivo. Este dinero va a estar controlado por el señor contralor”, manifestó Mulino.

El presidente indicó que se trata de un primer envío de fondos para que los representantes de corregimiento y los alcaldes puedan adquirir directamente artículos de primera necesidad, como agua, medicamentos y otros insumos requeridos en las comunidades afectadas.

Según Mulino, la medida busca evitar que las autoridades locales dependan exclusivamente de los procedimientos del Gobierno central para resolver necesidades inmediatas, debido a que mantienen contacto directo con los residentes y conocen las condiciones particulares de cada distrito y corregimiento.

El gobernante también advirtió que las partidas iniciales no representan el límite de la ayuda económica que se destinará a las zonas afectadas y que podrían asignarse más recursos conforme se identifiquen nuevas necesidades.

“Si se necesita más, como estoy seguro, habrá más”, afirmó.

Mulino también sostuvo que el Gobierno continúa trabajando en los puntos críticos y que ha enviado cientos de toneladas de ayuda humanitaria, incluidos alimentos y agua, para atender a las familias afectadas por el terremoto.

Añadió que adquirió las carpas para habilitar espacios de alojamiento temporal y que también se han comprado contenedores de agua para reforzar el abastecimiento en las zonas que lo requieren.

El presidente pidió paciencia ante la magnitud de las labores y señaló que cinco ministros se encuentran desplegados en el interior del país, cada uno atendiendo las áreas bajo su responsabilidad.