Costa del Este, Causeway, Balboa y Ciudad del Saber enfrentarían mayor riesgo ante un fuerte sismo en la capital

El reconocido investigador Eduardo Camacho, exdirector del Instituto de Geociencias, reiteró esta semana cuáles serían las zonas más vulnerables de la capital ante un terremoto fuerte.



En este sentido mencionó a Costa del Este, Ciudad del Saber, Causeway y Balboa. Este información se desprende de una modelación probabilista de riesgo sísmico para la Ciudad de Panamá.



En el caso de David, estos puntos serían la zona del aeropuerto, Pedregal y Los Abanicos.



Su exposición se dio durante la conferencia "Evaluación del Riesgo Sísmico en Panamá", organizada por la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

Por otro lado, Camacho reiteró que Panamá es un país con actividad sísmica. Además dijo que no se trata de asustar a la gente, sino que de que de ahora en adelante haya una mejor educación frente a los terremotos y que las construcciones se levanten de acuerdo con el reglamento estructural panameño.

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A tener en cuenta que el sismo de magnitud 7.5 que sacudió Azuero, se sintió con una intensidad menor en la Ciudad de Panamá y David.

El ingeniero Ramiro Vargas, de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), recalcó que si el sismo hubiera ocurrido en la falla de Pedro Miguel (cercana a la capital), la respuesta de los edificios en la ciudad habría sido diferente.

Entre el 85 y 90% de la onda del sismo del viernes estaba atenuada cuando llegó a la ciudad de Panamá.