CSS adelanta para este viernes el pago a jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que el pago correspondiente a la segunda quincena de octubre para jubilados y pensionados se realizará este viernes 16 de octubre, en todo el territorio nacional.

La nueva fecha de pago aplica tanto para los beneficiarios que reciben sus pensiones mediante cheques como para aquellos que tienen sus fondos acreditados directamente en sus cuentas bancarias a través del sistema ACH.

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La entidad informó que todas sus agencias a nivel nacional estarán habilitadas para efectuar los pagos, con excepción de la Agencia de Las Tablas, en la provincia de Los Santos.

En este caso, los jubilados y pensionados que habitualmente cobran mediante cheque en esa agencia deberán retirar sus pagos en la Agencia de Chitré, provincia de Herrera.

Banco Nacional habilita cajeros en áreas afectadas

Por otra parte, el Banco Nacional de Panamá informó sobre los puntos de cajeros automáticos disponibles para los clientes que reciben sus pagos mediante acreditación bancaria, como alternativa ante el cierre de diez de sus sucursales en las áreas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Entre los puntos habilitados figuran Súper Market La Arena, para los sectores de Parita y La Arena; Pollmar Chitré y la Policlínica Roberto Ramírez, también en La Arena; así como Súper Market La Arena para los residentes de Pesé.

En Los Santos, los beneficiarios podrán recurrir a Súper Ahorro y Xtra Feria, ubicados en La Villa. Para los sectores de Los Pozos, Macaracas y Tonosí, se anunciaron como alternativas la sucursal de Las Minas y Casa Olimpo, respectivamente, establecimiento que también figura como opción para Macaracas y Tonosí.

En Ocú estará disponible Xtra Feria Ocú, mientras que en Mariato se habilitaron Cotel Atalaya y Max Súper Carnes. En Santiago, los usuarios podrán acudir a la Farmacia El Javillo.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios tomar en cuenta estos puntos para facilitar el acceso a sus fondos durante las afectaciones que mantienen algunas sucursales fuera de servicio.