CSS destina $4 millones en servicios externos

Los 39 millones de dólares aprobados como crédito extraordinario a la Caja de Seguro Social (CSS) tiene un componente relacionado con los servicios de salud que debe darle a los asegurados.

De este cantidad, $27 millones son para pagar turnos extraordinarios al personal de salud.

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Para bajar esta cifra se requiere más especialistas, situación que Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones de Salud reconoció que demorará 10 años, debido a que la formación de estos profesionales toma tiempo.

Por otra parte, $3.5 millones son para servicios externos, esos que la CSS no puede dispensar y contrata en centros médicos privados.

Insuficiencia renal

Young comentó que los casos de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) ganan terreno y consumen gran parte de los recursos del programa de Enfermedad y Maternidad.

Además, al mejorar la calidad de vida de estas personas, la cantidad se incrementó por existir menos mortalidad.

Solo en tres años, los nuevos ingresos en salas de hemodiálisis han subido de 2.67% a 5.86%.'

27

millones de dólares fueron aprobados para pagar turnos extraordinarios a personal de salud. 5.86

por ciento es el crecimiento de nuevos ingresos de pacientes a salas de hemodiálisis.

Se han construido nuevas salas de hemodiálisis y se han mejorado otras.

Ante esto, la CSS se ha visto en la necesidad de dotar de más salas para la atención de estos pacientes.

Young dijo que la institución ha hecho un esfuerzo muy grande para que, a pesar del crecimiento de los pacientes con IRC, no se haya externalizado ningún servicio de hemodiálisis.

Con el terremoto, se perdieron las salas de Soná y el Hospital Santo Tomás y, aún así, el servicio se ha mantenido y la próxima semana, por ejemplo, se reabrirá la sala del hospital Susana Jones, de San Miguelito.

Servicios externos

Además, hay una serie de procedimientos médicos que la CSS no realiza por factores como falta de personal entrenado, falta de equipos especializados y oferentes que no cuentan con registros sanitarios.

Entre los servicios médicos que se han tenido que externalizar está Medicina Nuclear para el tratamiento del cáncer.

Desde hace 10 años, la CSS dejó de realizar esta prueba y se está tratando de recuperar el equipo que tiene el hospital de Aguadulce, que debe comenzar a operar en noviembre, mientras que para la Ciudad de la Salud se adquirió otro, que ya está en el país.

También, no se practican procedimientos cardíacos de muy alta complejidad, como ablación cardíaca, empleado en casos de arritmias.

Otro procedimiento son cirugías reconstructivas, como los casos de personas con tumores muy raros que provocan la amputación de alguna extremidad y requieren prótesis a la medida.

También, no se cuenta con estudios electrofisiológicos que, de igual forma, se utilizan para arritmias ni tampoco se efectúan cirugías cardiovasculares a neonatos.

En este renglón, con $4.3 millones, la CSS ha atendido a 517 pacientes y con el crédito extraordinario se atenderá a 107 que están en una lista y a unos 75 más que es la proyección de los que se incorporarán en los últimos meses del año.

Hay que destacar que los fondos destinados para este crédito extraordinario provienen de las reservas de la CSS, con vencimientos de depósitos a plazo fijo.

De las reservas de Enfermedad y Maternidad se toman $33.3 millones y del programa de Riesgos Profesionales $5.8 millones.