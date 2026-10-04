Cuarto Puente mantiene entrega para diciembre de 2028 pese a paralizaciones

A pesar de las paralizaciones que ha registrado la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene diciembre de 2028 como fecha de entrega de la obra.

El ministro del MOP, José Luis Andrade, reconoció que las paralizaciones afectan el desarrollo del proyecto, pero señaló que es responsabilidad del contratista mantener las áreas de trabajo 100% seguras.

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Andrade recordó que, cuando la actual administración asumió el proyecto, este no llevaba ni el 1% de avance; sin embargo, en dos años y un mes se logró avanzar un 42%.

Sobre las recientes inspecciones, el ministro explicó en el programa "Cara a Cara" que se detectaron algunas irregularidades en seguridad, las cuales calificó como menores, aunque reconoció que es importante que se corrijan.

También aclaró que tiene una excelente relación y comunicación constante con la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz. Según indicó, hicieron las inspecciones al proyecto en conjunto y se resolvieron en 24 horas.

En cuanto al desarrollo de la obra, Andrade detalló que los trabajos se concentran en la terminación de pilotes y cabezales, la construcción de columnas y las labores en el sector de Cerro Sosa. Además, señaló que avanza la instalación del equipo especializado que permitirá colocar las dovelas, piezas estructurales que forman parte de la construcción del puente.

El ministro explicó que el montaje de esta maquinaria pesada toma más de un mes y que próximamente se espera la instalación de las primeras dovelas, un paso importante para el avance de la estructura.

Por otra parte, Andrade se refirió a los cambios realizados en el diseño vial, luego de que se modificara el trazado previsto para la Línea 3 del Metro de Panamá, que originalmente pasaría por el Cuarto Puente. Según explicó, esos ajustes habían desmejorado las condiciones de acceso en el sector este.