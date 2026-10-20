Déficit de lluvias persiste en el país

Las lluvias que se registran en octubre no son suficientes para compensar el déficit de precipitaciones acumulado en Panamá, pese a que este mes es el más lluvioso del año, advirtió Berta Olmedo, subdirectora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Olmedo explicó que el balance de las precipitaciones de septiembre reflejó déficits de entre 20% y 60% en algunas regiones del país. Además, 16 cuencas hidrográficas se encontraban en condiciones de sequía meteorológica extrema.

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La funcionaria señaló que, aunque se pronosticaban lluvias por encima de lo normal para octubre en sectores de Azuero y el occidente de Chiriquí, estas precipitaciones no han cambiado el panorama climático, debido al déficit que arrastra el país.

Indicó que en algunas zonas se han registrado precipitaciones equivalentes al 75% y 85%, según los registros consultados, y que se espera que las lluvias continúen durante octubre.

Sin embargo, advirtió que las precipitaciones intensas que caen en periodos cortos generan escorrentía superficial, inundaciones y desbordamientos de ríos, sin que necesariamente permitan que el agua se infiltre en el suelo y recargue los acuíferos o las reservas subterráneas.

"Con eso nosotros no logramos alcanzar lo que debió haber caído en nuestro país", explicó Olmedo en Nex Noticias al referirse a las lluvias recientes y al déficit acumulado.

La subdirectora del IMHPA alertó que el agua caída hasta ahora tampoco garantiza reservas suficientes para afrontar la próxima temporada seca, prevista para 2027.'



Las precipitaciones podrían comenzar a disminuir entre la última semana de noviembre y las primeras semanas de diciembre.



Hasta el momento, no se han producido cambios en las proyecciones sobre la duración del fenómeno de El Niño.



Para noviembre se esperan precipitaciones por encima de lo normal en algunas áreas de Azuero y el occidente de Chiriquí.



En algunas zonas se han registrado precipitaciones equivalentes al 75% y 85%.

En cuanto a las perspectivas climáticas para los próximos meses, Olmedo indicó que se mantiene el pronóstico presentado por la institución para octubre, noviembre y diciembre.

Para noviembre se esperan precipitaciones por encima de lo normal en algunas áreas de Azuero y el occidente de Chiriquí. No obstante, otras regiones del país podrían registrar condiciones normales o lluvias por debajo de los niveles habituales.

La funcionaria explicó que las precipitaciones podrían comenzar a disminuir entre la última semana de noviembre y las primeras semanas de diciembre, cuando se consolidaría el inicio de la temporada seca.

Olmedo manifestó que, hasta el momento, no se han producido cambios en las proyecciones sobre la duración del fenómeno de El Niño, cuyos efectos podrían prolongarse hasta mayo de 2027. Esta condición climática mantiene la atención sobre la disponibilidad de agua para los próximos meses, debido al déficit de precipitaciones registrado en distintas regiones del país.