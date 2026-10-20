Descartan alza en el precio del arroz tras el sismo: Daño por agua salada en Tonosí es ínfimo

El precio del arroz a nivel nacional no registrará ningún tipo de incremento tras el reciente movimiento telúrico que sacudió el país. Así lo garantizó Omar Spiegel, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (Fapagrap) en Nex Noticias tras culminar una evaluación técnica de campo que abarcó desde Darién hasta Chiriquí, con énfasis en el sur de las provincias de Veraguas y Los Santos.

A pesar de las perturbaciones geológicas registradas en el sector agropecuario, los campos de cultivo se encuentran en excelente estado y la oferta de grano para el consumo nacional está garantizada.

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No obstante, enfrenta un crítico cuello de botella logístico: las grietas y colapsos parciales en puentes clave dificultan el traslado de los granos a los molinos, justo a 10 días de que inicie el pico más alto de la cosecha del año.

Mínimo impacto por agua salada en el valle de Tonosí

Durante la inspección en la zona sur de Los Santos, los técnicos comprobaron que el movimiento tectónico provocó un leve levantamiento del nivel del mar que ingresó a parcelas bajas, causando la pudrición de vegetación y plantas de arroz en puntos focalizados.

De acuerdo con Spiegel, en el valle de Tonosí, donde hay 6,300 hectáreas sembradas, el daño por salinización afectó únicamente entre 6 y 7 hectáreas, un impacto casi imperceptible frente al volumen total.

Adelantó que el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), bajo la dirección de la ingeniera Ana Gisel Rosa, y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) activaron las evaluaciones para indemnizar la parcela afectada.

Mientras que en zona sur veragüense no se registró ninguna hectárea comprometida por agua salada ni por el sismo. Mientras, Coclé, Panamá Este y Darién no se registraron pérdidas agrícolas por el sismo, garantizando un volumen regular que descarta aumentos en el precio del grano al consumidor.

Alerta: Puentes con peso restringido amenazan el pico de cosecha

El verdadero desafío para los arroceros no está en los campos, sino en la capacidad de extracción del grano, aseguró Spiegel. En los próximos 10 a 15 días, el sur de Veraguas y Tonosí entrarán en el pico más alto de la cosecha del año, donde se deberán sacar al mercado entre 600,000 y 1.2 millones de quintales de arroz.

La movilización del rubro enfrenta graves cuellos de botella por daños en la red de caminos.

El punto crítico del río Oria se encuentra en el puente principal de salida en la vía Pedasí-Tonosí sufrió el colapso de una de sus bases y una grieta en la viga principal, obligando a fijar un límite de carga de máximo 10 toneladas (unos 200 quintales de arroz por camión).

Spiegel advirtió que no existen suficientes camiones pequeños en el país para sacar 600,000 quintales en viajes de apenas 200 quintales, lo que arriesga la pudrición del grano en el campo si no se habilitan pasos para mulas y camiones de pesaje pesado (500 a 600 quintales).

El gremio planteó la urgencia al ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, así como al ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, quienes acordaron ejecutar trabajos paliativos de reforzamiento estructural esta misma semana.

"Conversamos con secretario de de metas, el José Ramón Icaza y le planteamos la problemática que tenemos en la zona y esta misma semana se harán los paliativos para poder subir la capacidad de carga, que es lo que requerimos", aseguró.

"Tenemos que sacar la carga y esa carga no hay forma de sacarla en vehículos livianos, hay que sacarla en mulas para poder sacarla en el tiempo oportuno y que las cosechas no se pierdan y caigamos un problema mayor", apuntó.

"Los productores de la zona (de Tonosí) han hecho un estupendo trabajo en un año desafiante por el fenómeno de El Niño y es una canallada que ahora por no atender a tiempo el tema de las carreteras, ese trabajo y ese esfuerzo de todas estas familias se vaya a perder", sentenció.