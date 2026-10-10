Desesperación entre pasajeros varados en Aeropuerto de Tocumen

La confusión reina en el Aeropuerto Internacional de Tocumen (Aitsa) horas después del terremoto de 7.5 grados que vivió Panamá este viernes.

Pasadas las 4 de la madrugada, una pasajera que realiza escala comentó que son cientos de personsas varadas en la terminal aérea esperando un vuelo que los lleve a su destino y no reciben información.

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Otro pasajero comentó que, debido a las réplicas, que no cesan, tuvieron que evacuar varias la terminal, desplazándose a la pista para mayor protección, y la queja es que no reciben información.

De la terminal aérea comunicaron en la tarde del viernes, que había reanudado operaciones, no obstante, según testimonios de algunos pasajeros, son pocos los vuelos que han llegado y pocos los que han salido.

Y así como hay pasajeros en la terminal, otros desde el extranjero, comunicaron que sus vuelos fueron reprogramados para otros días como el domingo.

Otra queja de los pasajeros es que son pocos los locales comerciales que están abiertos, por lo que les es imposible ingerir alimentos y muchos llevan varias horas sin comer.

La aerolínea Copa informó que está dando prioridad a los vuelos que fueron desviados a aeropuertos alternos.

Reconoció que debido a la medida podría presentarse retraso por los ajustes en los itinerarios.

A primeras horas de la amañana de este sábado, todavía hay muchos vuelos cancelados y los pasajeros que tienen transmisión en directo desde la terminal están comentando lo que ocurre.

Una pasajera resignada dijo que está desde la tarde del viernes y dijo que solo les queda esperar y estar atento a cualquier llamado de evacuación por las réplicas que se presenten.

A primeras horas de la mañana del sábado se conoció que ya algunos vuelos están saliendo de la terminal aérea y se insiste en que los afectados se comuniquen con su aerolínea.