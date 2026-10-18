Despacho de la Primera Dama distribuye 270 toneladas de ayuda tras sismo

Un total de 270 toneladas entre enseres, comida, medicinas y artículos de primera necesidad han sido distribuidas por el Despacho de la Primera Dama, ayuda social que fue enviada a las familias de distintas provincias afectadas por el sismo del viernes 9 de octubre.

La ayuda es enviada mediante camiones con suministros humanitarios, cuyas salidas quedaron registradas en actas como parte de las medidas de transparencia.

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El informe muestra la distribución por provincia: Veraguas 27%, Los Santos 24%, Coclé 24%, Herrera 17%, Comarca Ngäbe Buglé 4%, Chiriquí 3% y otros 3%.

De este total, el reporte indica que, para este sábado, 17 de octubre, se registran 19 camiones con peso estimado entre 19 y 25 toneladas de ayuda enviada, uno de los más livianos, según el informe, sustentado en un cambio de enfoque al llevar unos 500 colchones y colchonetas, unas 60 sillas de ruedas e insumos médicos como (gasas, vendas, guantes, alcohol, torniquetes) para hospitales y regiones de salud.

El informe también detalla que Veraguas recibió la mayor parte (7 t), seguida de la Comarca Ngäbe Buglé (3.5 t), Herrera (3 t), Chiriquí (San Félix, 2.8 t, primer envío a esa provincia) y Coclé (2 t). Su distribución por peso destaca el agua como principal envío (8 t), colchones (3.6 t), higiene e insumos médicos (3.3 t).

Las actas del día revelan envío de: agua 272 cajas + 352 pacas + 412 botellas + 11 galones; colchones y colchonetas 500; sillas de ruedas 60; insumos médicos (gasas, vendas, guantes, alcohol, torniquetes y otros) 500 cajas; comida de mascotas 420 bolsas y paquetes.

El Despacho de la Primera Dama registra a través de actas todas las salidas de envío por día, que incluyen datos del camión, conductor, carga y destino. De esta manera, la ayuda humanitaria a las diferentes provincias se hace con mayor responsabilidad y transparencia.