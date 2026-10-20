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EE.UU. dona un millón más para áreas afectadas
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El dinero adicional financiará evaluaciones de estructuras dañadas por medio de expertos de Miyamoto International.
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El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció un millón de dólares adicionales en asistencia humanitaria para las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre, con lo que el aporte estadounidense asciende a 6 millones de dólares.
Los fondos permitirán a la firma de ingeniería Miyamoto International desplegar especialistas y tecnología para evaluar estructuras dañadas, identificar riesgos y ayudar a las autoridades panameñas a establecer prioridades para una recuperación segura.
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Durante su visita a Tonosí, provincia de Los Santos, Cabrera recorrió la escuela Rosa María Angulo de Arce y el hospital rural, donde conoció las necesidades de las comunidades. También visitó un albergue temporal en Cigua, que recibe a parte de las aproximadamente 400 personas evacuadas de Isla Cañas. Estados Unidos también ha apoyado las operaciones de rescate con especialistas, helicópteros y suministros humanitarios.
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