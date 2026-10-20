EE.UU. dona un millón más para áreas afectadas

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció un millón de dólares adicionales en asistencia humanitaria para las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre, con lo que el aporte estadounidense asciende a 6 millones de dólares.

Los fondos permitirán a la firma de ingeniería Miyamoto International desplegar especialistas y tecnología para evaluar estructuras dañadas, identificar riesgos y ayudar a las autoridades panameñas a establecer prioridades para una recuperación segura.

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Durante su visita a Tonosí, provincia de Los Santos, Cabrera recorrió la escuela Rosa María Angulo de Arce y el hospital rural, donde conoció las necesidades de las comunidades. También visitó un albergue temporal en Cigua, que recibe a parte de las aproximadamente 400 personas evacuadas de Isla Cañas. Estados Unidos también ha apoyado las operaciones de rescate con especialistas, helicópteros y suministros humanitarios.