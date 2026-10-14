El MEF destina $3.3 millones para blindar el e-Tax 2.0 tras millonario fraude con los créditos fiscales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la renovación de las licencias y el soporte técnico del ecosistema de software Oracle. La medida busca levantar un cerco informático en plataformas clave como el sistema e-Tax 2.0, el cual recientemente quedó expuesto como el epicentro de un millonario esquema de fraude tributario.

La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada mantiene abierta una causa desde 2025 denominada caso Pandora para desarticular una presunta red criminal compuesta por funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares, quienes vulneraron la plataforma tributaria para gestionar cesiones ilegales de créditos fiscales.

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Las pesquisas de las autoridades revelan un impacto económico devastador: el perjuicio patrimonial contra el Estado panameño se calcula en cerca de $40 millones.

Los implicados habrían manipulado el acceso y las funciones del e-Tax 2.0 para reasignar y acelerar trámites fraudulentos, burlando los supuestos controles internos del sistema.

El modus operandi utilizado dentro de la plataforma puso al descubierto graves fallas de auditoría interna.

Según la Fiscalía, los involucrados alteraban o eliminaban las cuentas de contribuyentes que ya habían cancelado sus tributos de manera legítima, haciendo figurar esos saldos como "pagos no aplicados" para luego fabricar y acreditar falsos créditos fiscales a terceros.

Frente a este escenario de desconfianza institucional y vulnerabilidad digital, el Consejo de Gabinete emitió la Resolución 125-26, mediante la cual autorizó la contratación por procedimiento excepcional entre el MEF y la firma Redsoft Corp., representante legal y canal autorizado de Oracle en el país.

La transacción contractual se fijó en un monto de $3,348,896.00 (libre del Impuesto Transferencia de Bienes Muebles y Servicios - ITBMS) y tendrá un periodo de vigencia de 24 meses. Con este acuerdo, el Estado busca restablecer de inmediato el respaldo técnico directo de la casa matriz del software.

Entre las plataformas beneficiadas se encuentran el sistema de gestión financiera ISTMO, el esquema de Factura Electrónica y el SIGADE (gestión de deuda pública), herramientas que manejan información patrimonial e impositiva de alta sensibilidad.

Desde la sede del MEF se justificó la necesidad del gasto, señalando que operar sin un licenciamiento actualizado y sin soporte técnico oficial exponía a la administración pública a severos riesgos de parálisis operativa, contingencias legales y fallas continuas en la prestación de servicios esenciales.