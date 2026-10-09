El Sistema de Fallas Azuero-Soná: La estructura tectónica detrás del reciente terremoto de 7.2 en Panamá

Tras el reciente terremoto de magnitud 7.2 que sacudió el suroeste de Panamá, las miradas científicas y de gestión de riesgo se han centrado en el Sistema de Fallas Azuero-Soná (SFAS), señalado por expertos del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC) como la estructura geológica responsable del evento y de su prolongada cadena de réplicas.

Investigaciones académicas desarrolladas por especialistas del IGC, entre ellos los investigadores Julissa Sanjur, Arkin Tapia y Néstor Luque, explican el marco sismotectónico de esta región, caracterizada por una compleja interacción entre la subducción de la Placa de Nazca y la Microplaca de Panamá.

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Naturaleza geológica y régimen de esfuerzos de la falla

El Sistema de Fallas Azuero-Soná es una estructura geológica de escala regional con dirección noroeste-sureste (NW-SE). De acuerdo con los análisis de mecanismos focales realizados por el IGC, la zona opera bajo un régimen de esfuerzos de cizalla (desplazamientos laterales o de desgarre), acompañado en diversos sectores por componentes de extensión (fallas normales) y compresión (fallas inversas):

Zona de Mariato y Golfo de Montijo presenta una combinación de mecanismos de desgarre con componentes normales e inversas. Esto evidencia un estado de esfuerzos de tensión y cizallamiento activo a lo largo de la traza de la falla.

Mientras que el sector de Isla Coiba y alrededores registra fallas transcurrentes asociadas a la interacción entre la fractura de Coiba y estructuras locales, generando una sismicidad frecuente con ruptura de tipo lateral.



"Los mecanismos focales en el sur de la península de Azuero y sus alrededores tienden a estar asociados a fallas transcurrentes y a esfuerzos de cizalla, demostrando que el comportamiento de estas estructuras no es homogéneo", concluyen los investigadores del IGC en sus publicaciones científicas.

Historial sísmico en la Península de Azuero

La región sur del istmo cuenta con antecedentes de sismicidad histórica de gran magnitud. Registros sismológicos del IGC destacan.

Entre ellos el ocurrido el 2 de octubre de 1516. Es el primer sismo documentado en tierra firme por los cronistas españoles, sentido en toda la península de Azuero.

Así como el ocurrido el 1 de octubre de 1913: Terremoto de magnitud Mw 6.6, considerado uno de los más destructivos en el suroeste de la península antes del evento actual, provocando severos daños en el distrito de Tonosí y zonas aledañas.

Importancia del monitoreo continuo

Los hallazgos del IGC subrayan la necesidad de mantener un monitoreo permanente mediante arreglos de estaciones sísmicas en las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos.

Dado que muchas de las fallas activas asociadas al Sistema Azuero-Soná no siempre presentan una expresión directa en la superficie, la acumulación de energía tectónica en el subsuelo exige una constante evaluación de la amenaza sísmica para proteger a las comunidades e infraestructuras del país.