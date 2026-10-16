Estados Unidos califica de inicial la ayuda de $5 millones

Estados Unidos evalúa ampliar la asistencia a Panamá tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país el pasado 9 de octubre.

El embajador estadounidense, Kevin Cabrera, en conferencia de prensa afirmó que los 5 millones de dólares aprobados por el presidente Donald Trump representan una ayuda inicial y que ambos gobiernos mantienen conversaciones para determinar qué otros recursos podrían necesitar las comunidades afectadas.

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Cabrera explicó que la cooperación se ha concentrado en el suministro de ayuda humanitaria, el transporte de materiales hacia las zonas afectadas y el apoyo técnico para evaluar los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

El diplomático indicó que Washington estudia la posibilidad de proporcionar más ingenieros para colaborar en las inspecciones de escuelas, hospitales, edificios gubernamentales, comercios y viviendas.

Aclaró que esta asistencia continúa en conversaciones entre ambos gobiernos y que las evaluaciones son fundamentales para determinar si las estructuras son seguras y qué trabajos de reconstrucción podrían requerir.

Como parte de la respuesta inicial, Estados Unidos envió un equipo de 20 integrantes de búsqueda y rescate urbano (USAR), que incluye especialistas en ingeniería para apoyar las evaluaciones estructurales.

El embajador también informó que, tras una solicitud de apoyo por la necesidad de más helicópteros, se coordinó con el Comando Sur estadounidense el envío de unidades Black Hawk adicionales para reforzar el puente aéreo humanitario. Estas aeronaves han contribuido al traslado de personas, suministros y ayuda hacia las comunidades afectadas, en coordinación con las autoridades panameñas.'

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camiones con ayuda humanitaria fueron enviados por EE.UU., a las áreas afectadas. 20

integrantes de búsqueda y rescate urbano (USAR) colaboran en las evaluaciones.

Cabrera aprovechó la conferencia para rechazar categóricamente la información publicada por The New York Times sobre el supuesto envío de 600 militares estadounidenses a Panamá.