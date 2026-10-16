Panamá
Estados Unidos instaló un albergue temporal en Isla Cañas
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @panamaamerica
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El equipo de respuesta a desastres de Estados Unidos instaló un albergue temporal en La Pericada, provincia de Los Santos, para 400 residentes de Isla Cañas.
A través del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), este albergue se financia con parte de los $5 millones en asistencia humanitaria que el gobierno de Estados Unidos ha destinado a Panamá tras el terremoto del 9 de octubre.
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Además de este albergue temporal, PMA ha instalado dos almacenes móviles para reforzar la respuesta al terremoto en la provincia de Los Santos:
- Uno en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández, en Las Tablas, como centro de acopio.
- Otro se instaló para prestar servicios de salud en el Hospital Rural de Tonosí.
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