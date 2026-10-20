Experto de Estados Unidos destaca rápida evaluación de daños tras terremoto

El ingeniero estructural Hideki "Kit" Miyamoto destacó la rápida respuesta del Gobierno Nacional al evaluar en corto tiempo los daños estructurales causados por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Miyamoto, líder del equipo de expertos enviado por la Embajada de Estados Unidos, es el fundador y director ejecutivo de Miyamoto International, una organización global dedicada a la ingeniería estructural y a la reducción del riesgo de desastres, cuyos expertos ya han comenzado a recorrer las provincias centrales para evaluar las estructuras dañadas que han sido identificadas como prioritarias por el Gobierno de Panamá.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Este martes, Miyamoto se reunió con el presidente José Raúl Mulino, encuentro en el que se compartieron datos sobre las zonas afectadas y se coordinaron planes de acción hacia la reconstrucción de casas, escuelas, iglesias y edificios públicos en Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos.

El experto llegó acompañado por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, y el equipo de Miyamoto International. El mandatario llevó a la reunión a los ministros designados para dirigir la respuesta ante el desastre: Juan Carlos Orillac, Presidencia; José Ramón Icaza, Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, además del canciller, Javier Martínez-Acha, y el vicecanciller, Carlos Hoyos.

Durante el encuentro, Miyamoto alabó el tiempo de respuesta de los panameños para enfrentar el desastre.

“La forma en que el Gobierno reaccionó en términos de evaluación de daños fue más temprano que muchos países que han enfrentado situaciones similares, y definitivamente más temprano que el estándar internacional. La razón es que durante los primeros 10 días se ha evaluado prácticamente toda la infraestructura y casas en el área afectada. Usualmente, muchos países inician ese proceso dos semanas después. Esto ha sido muy útil para ver cómo se han distribuido las áreas de riesgo”, destacó Miyamoto.

“Esto, de hecho, ha salvado vidas porque la evaluación de daños y de riesgo en los días iniciales ha servido para que la población pueda ver qué realmente ha pasado con sus casas y sus negocios, para que puedan reaccionar correctamente”, detalló.

Por su parte, el presidente Mulino agradeció la asistencia de la Embajada de Estados Unidos y de Miyamoto International. También expresó que los panameños, con la ayuda de países amigos que nos han tendido la mano, desde ahora se concentran totalmente en la reconstrucción de cada casa, escuela, iglesia, hospital, carretera y edificación histórica que haya resultado afectada.

Estados Unidos ha destinado $6 millones en asistencia humanitaria para las comunidades golpeadas por el sismo y sus réplicas. De esta suma, un millón está dirigido a las labores que realizan los expertos de Miyamoto International.