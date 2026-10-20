Expertos señalan la necesidad de reforzar edificios hechos antes de los códigos estructurales, tras terremoto

Tras los recientes eventos sísmicos en Panamá, especialistas en el área recalcan la importancia de tomar medidas preventivas en infraestructura.

Gilberto Axel Chang, catedrático de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), indicó que es fundamental revisar aquellas edificaciones esenciales y hospitales que preceden a los códigos estructurales modernos.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Chang destacó que algunas construcciones anteriores a las normativas actuales podrían requerir trabajos de refuerzo, lo cual demandará una inversión considerable que debe asumirse con seriedad.

El catedrático enfatizó que, aunque nadie desea un nuevo sismo, el país debe mantenerse preparado para garantizar la continuidad operativa.

Chang destacó positivamente el comportamiento de los hospitales durante la emergencia, lo que refleja el compromiso y la responsabilidad de los profesionales en la construcción de las edificaciones del país.

Compromiso de los estudiantes

Por otro lado, el docente considera que el reciente sismo tendrá un impacto importante en la formación de la nueva generación de profesionales.

Según Chang, tras el terremoto muchoas jóvenes que se están formando se tomarán con mayor seriedd la enseñanza impartida en las aulas de clases.

Además dijo que la universidad ha "aportado su grano de arena" y se encuentra realizando el mejor esfuerzo técnico para diagnosticar el estado de las estructuras críticas del país.