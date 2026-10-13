Gabinete avala exoneración de tasas para obras de reparación tras el sismo del 9 de octubre en Panamá

El Consejo de Gabinete aprobó el Proyecto de Resolución de Gabinete No. 132-26, mediante el cual instruye a diversas entidades estatales a efectuar de manera expedita las gestiones correspondientes para la exoneración de tasas, impuestos o cualquier tipo de contribución económica en favor de las obras de reparación, reconstrucción y rehabilitación de infraestructuras impactadas por el sismo registrado el pasado 9 de octubre de 2026.

La disposición legal aplica de forma directa sobre edificaciones públicas y privadas, vías de comunicación y obras de suministro de agua o saneamiento que sufrieron daños directos durante el evento telúrico, constituyéndose como una herramienta económica complementaria a la declaratoria formal de Estado de Emergencia.

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Coordinación interinstitucional y alcance de las exenciones tributarias

El mandato gubernamental involucra operativamente al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), así como a los ministerios de Ambiente (MiAmbiente) y de Salud (MINSA), junto a las municipalidades y dependencias competentes en la expedición de permisos de construcción y certificaciones técnicas.

La exención de pagos busca eliminar trabas burocráticas y financieras para acelerar la recuperación física de las zonas afectadas, incentivando la pronta inversión privada y pública en el reforzamiento de estructuras comprometidas: