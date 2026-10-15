'Hay que dar las gracias a Dios', dice eminencia de la ingeniería; aceleración en Azuero fue de .60 y en la ciudad de .08

El ingeniero y catedrático de la UTP, Oscar Ramírez, se refirió al reciente movimiento telúrico en Azuero explicando cómo varió la intensidad del fenómeno a medida que se alejaba del epicentro.



Según detalló, las zonas más cercanas a la falla —específicamente Santiago y la región de Azuero— fueron las que experimentaron los mayores impactos debido a la fuerza y superficialidad del sismo.



Ramírez indicó que la aceleración sísmica registrada en áreas como Azuero y Veraguas alcanzó valores de entre 0.57 y 0.60. No obstante, a medida que el movimiento avanzó hacia otras regiones, este nivel disminuyó notablemente: en Penonomé se reportó una aceleración de 0.24, mientras que al llegar a la Ciudad de Panamá la cifra descendió hasta 0.10 y 0.08 en superficie.



"Tenemos que dar gracias a Dios", expresó el especialista al calificar este comportamiento como una verdadera bendición para la capital.



A pesar de su perfil técnico e investigativo, el ingeniero resaltó que, ante la magnitud del evento y su atenuación favorable hacia las zonas de alta densidad de edificios, el factor de protección y la fortuna jugaron un papel fundamental para evitar una tragedia mayor en el país.



Estudio del sismo

Ramírez ha indicado que lo sucedido en el país con el sismo reciente será motivo de estudio especializado. Según sus declaraciones, resulta extraordinario que un sismo de magnitud entre 7.5 y 7.9 con una profundidad de apenas 10 kilómetros haya dejado una cantidad mínima de pérdidas de vidas humanas.



Ramírez explicó que, si bien pueden registrarse daños materiales, la pérdida de vidas fue extremadamente baja para un evento de tal magnitud. Aunque se tiene el reporte preliminar de una persona fallecida a causa del fenómeno, las estadísticas resultan sumamente inusuales.



Asimismo, destacó que Panamá se convertirá en un referente de investigación debido a las características urbanas de su capital. La ciudad de Panamá cuenta con algunos de los edificios más altos de Latinoamérica. El experto señaló que, en muchas ocasiones, las normativas de construcción provenientes de instituciones en los Estados Unidos no han tenido la oportunidad de verificarse ante un sismo tan fuerte y cercano.



Debido a esto, diversos centros de investigación internacionales han mostrado interés en colaborar con investigadores panameños. Sin embargo, el ingeniero Ramírez enfatizó que la prioridad en este momento es brindar apoyo a los afectados, recalcando que la atención principal debe centrarse en ayudar a las personas que lo necesitan.