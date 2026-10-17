Panamá
Identifican 2,351 deslizamientos tras el sismo de magnitud 7.5
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
La cifra todavía es preliminar y podría variar a medida que avance el análisis de nuevas imágenes.
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El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá identificó preliminarmente 2,351 deslizamientos de tierra asociados al sismo del pasado 9 de octubre de 2026, mediante la interpretación de imágenes satelitales.
La información fue procesada a partir de imágenes del sistema Copernicus Sentinel-2 L2A, que permitieron identificar los puntos donde se habrían producido estos movimientos de tierra tras el evento sísmico.
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De acuerdo con el Instituto de Geociencias, los deslizamientos aparecen representados con puntos negros en el mapa elaborado a partir de las imágenes satelitales.
Sin embargo, la cifra todavía es preliminar y podría variar a medida que avance el análisis de nuevas imágenes y se comprueben los hallazgos sobre el terreno.
Una de las principales limitaciones del análisis ha sido la nubosidad presente al momento del paso del satélite, que impidió observar algunas zonas y pudo dejar deslizamientos sin identificar.
Ante esta situación, el Instituto de Geociencias continuará procesando nuevas imágenes satelitales para ampliar la identificación de las áreas afectadas.
Paralelamente, se desarrolla un proceso de validación en campo para comprobar la información obtenida mediante el análisis remoto.
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