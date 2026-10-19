Ifarhu inicia esta semana segundo pago del PASE-U, con prioridad en áreas afectadas por el sismo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) iniciará esta semana el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), con prioridad en las provincias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

Carlos Godoy, director general del Ifarhu, informó que esta fase del programa beneficiará a más de 136,689 estudiantes, con un desembolso de $15.2 millones correspondiente a los pagos por matrícula y asistencia.

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El funcionario explicó que la primera entrega se realizará principalmente en las áreas impactadas por el sismo, comenzando por Herrera, Los Santos y Veraguas. Posteriormente, el cronograma de pagos se extenderá a Coclé y al resto del territorio nacional.

Por otro lado, Godoy se refirió a los desembolsos correspondientes al Concurso General de Becas, que contempla nuevos beneficios para estudiantes de todo el país.

Explicó que se otorgaron más de 118 mil beneficios y que los pagos se están generando mediante resoluciones de 25, por lo que su ejecución dependerá de que estos documentos completen el proceso de refrendo.

De acuerdo con el director del Ifarhu, los desembolsos se realizarán progresivamente durante los próximos días, a medida que avancen los trámites administrativos.

El Ifarhu también mantiene abierta la recepción de documentos a nivel nacional para estudiantes beneficiarios de los distintos programas de becas de excelencia.

Los estudiantes deberán entregar los requisitos correspondientes hasta el viernes 23 de octubre, fecha límite establecida para completar el proceso.