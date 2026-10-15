Intensifican operativo de emergencia en el interior para atender a más de 11 mil afectados por el sismo

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, realizó un despliegue operativo en la región de Azuero para coordinar la asistencia humanitaria y la atención integral dirigida a las familias impactadas por el reciente evento sísmico.

Durante su recorrido, la titular de la cartera social priorizó la articulación interinstitucional para asegurar que la ayuda gubernamental y comunitaria llegue con rapidez a los sectores con mayor vulnerabilidad.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

En el marco de esta gira, la ministra mantuvo un encuentro estratégico en la provincia de Herrera con el obispo Rafael Valdivieso Miranda. La reunión estuvo centrada en unir esfuerzos entre la Iglesia y el Estado para focalizar la protección de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Asimismo, se acordó agilizar los trámites administrativos de las organizaciones sociales subsidiadas por el MIDES para evitar suspensiones en sus servicios.

Como parte del itinerario de inspección, la funcionaria visitó el centro de acopio ubicado en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández. Desde estas instalaciones deportivas se organiza la recepción, empaque y canalización de la ayuda humanitaria que el Gobierno Nacional distribuye estratégicamente hacia las zonas con mayores afectaciones estructurales y sociales.

En respuesta al sismo registrado el 9 de octubre y sus persistentes réplicas, las sedes provinciales del MIDES en Herrera y Los Santos activaron un plan de contingencia inmediata. Equipos multidisciplinarios integrados por trabajadoras sociales, psicólogos y promotores comunitarios continúan desplegados en las comunidades realizando levantamientos sociales e inspecciones casa por casa.

De manera paralela, especialistas del área de Arquitectura y Mantenimiento del ministerio iniciaron las evaluaciones estructurales a las instalaciones públicas bajo su tutela. Las inspecciones abarcan los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, las residencias de protección para menores de edad y las propias oficinas regionales que sufrieron daños tras los movimientos telúricos.

Las acciones desplegadas se insertan en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, mediante la cual el MIDES ha volcado sus capacidades técnicas e infraestructura para dar acompañamiento continuo a la población afectada. Toda la logística institucional permanece integrada a los operativos unificados que se ejecutan en las provincias más castigadas.

De acuerdo con el balance más reciente del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional de Sinaproc, el impacto del evento natural alcanza a unas 3,367 familias evaluadas y cerca de 11,460 personas damnificadas. Por el momento se contabilizan 27 heridos con lesiones leves a moderadas, manteniéndose el reporte sin víctimas fatales ni personas desaparecidas.

Para mitigar los efectos del desastre, el Gobierno Nacional ha movilizado un masivo operativo logístico que supera las 121,000 libras de ayuda despachadas por vía aérea a zonas de difícil acceso.

De igual manera, se han trasladado más de 331 toneladas de agua potable destinadas al abastecimiento de comunidades desabastecidas y centros hospitalarios.

Aunque los informes técnicos confirman que las réplicas y daños se extendieron por gran parte del territorio nacional, la mayor concentración de afectaciones se registra en las provincias de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé y Chiriquí, donde se mantienen concentrados los esfuerzos de auxilio y reconstrucción.

