La Alcaldía traslada desfile navideño a la Cinta Costera y anuncia fiesta de Año Nuevo

La celebración de fin de año a cargo de la Alcaldía de Panamá tendrá dos novedades este año. La principal será el traslado del tradicional desfile de Navidad de la Calle 50 a la Cinta Costera.

La actividad se desarrollará el próximo 12 de diciembre a partir de las 6:00 p.m. y contará con la participación de más de 30 empresas.

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El objetivo de esta iniciativa, explicó Ricardo Araúz, director administrativo de la entidad, es que los residentes de los 26 corregimientos que conforman el distrito capital puedan disfrutar y compartir en familia de la festividad; por ello, la agenda de actividades se extenderá hasta el 7 de enero de 2027.

La institución espera una asistencia de más de 500 mil personas, entre nacionales y extranjeros, a los eventos desarrollados durante todo el mes de diciembre, y un impacto económico superior a los 30 millones de dólares.

"Desde hace meses venimos trabajando de la mano con turoperadores para vender la ciudad y que las personas no solo vengan de shopping, sino que también disfruten del contenido que tenemos preparado en nuestra cartelera navideña", dijo.

El Municipio ha habilitado 150 permisos para emprendedores a lo largo de la ruta del desfile, y 250 adicionales para que puedan ofertar sus productos y servicios en otros puntos de la ciudad.

El Festival Internacional Navideño City of Stars, aseguró Araúz, busca potenciar el turismo y atraer a más visitantes al país durante todo el año.'



El Municipio ha habilitado 150 permisos para emprendedores a lo largo de la ruta del desfile, y 250 adicionales para que puedan ofertar sus productos y servicios en otros puntos de la ciudad.



El acto, cuya inversión asciende a $567,524.43, será amenizado por artistas nacionales e internacionales que se darán a conocer próximamente.



Algunos de los puntos iluminados serán el parque Santa Ana, Vía Israel, 12 de Octubre, Chanis y Río Abajo.



La actividad se desarrollará el próximo 12 de diciembre a partir de las 6 de la tarde y contará con la participación de más de 30 empresas.

La otra incorporación de la Alcaldía es la fiesta de Año Nuevo que se realizará el 31 de diciembre en el Mirador del Pacífico, Cinta Costera, desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana, con el propósito de que los panameños permanezcan en la capital durante las festividades.

El acto, cuya inversión asciende a $567,524.43, será amenizado por artistas nacionales e internacionales que se darán a conocer próximamente.

La programación también incluye una carrera-caminata en el Casco Antiguo, el encendido del árbol de Navidad, el alumbrado de 35 parques, un bazar navideño y la fiesta de Reyes.

Algunos de los puntos iluminados serán el parque Santa Ana, Vía Israel, 12 de Octubre, Chanis, Río Abajo, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Chilibre, Juan Díaz, Don Bosco, Pedregal, Las Mañanitas, 24 de Diciembre, Tocumen, Las Garzas, Pacora y San Martín.

Cabe destacar que dos de estos espacios, el paseo de palmeras en la Cinta Costera y la Cinta Norteña, permanecerán encendidos durante todo el año para que las familias puedan acercarse a tomarse fotos.

Aunque la actividad ya cuenta con el respaldo de un número importante de empresas, Juan David Guardia, jefe de la oficina comercial de la Alcaldía, reiteró la invitación a los interesados a participar del evento.

Agregó que el objetivo del festival es que Panamá se posicione como una ciudad referente de las celebraciones de la época, al igual que ocurre en Nueva York.