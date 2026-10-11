La evaluación de las infraestructuras críticas es impostergable, advierten especialistas

El sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes sorprendió a Panamá cuando el país se preparaba para el simulacro nacional de desastres y reavivó las interrogantes sobre la capacidad de las viviendas y edificaciones para resistir movimientos telúricos.

Especialistas en ingeniería estructural de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) advirtieron, durante el Foro de Ingeniería Sísmica realizado recientemente, que la antigüedad de las construcciones, las características del suelo y el cumplimiento de las normas sísmicas son factores que deben considerarse para reducir los riesgos ante estos eventos.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Ramiro Vargas, profesor del Departamento de Mecánica Estructural de la UTP, señaló que, tras el sismo del viernes, la evaluación de las condiciones estructurales de las edificaciones esenciales es impostergable, como hospitales, escuelas, centros de salud, estaciones de bomberos, instalaciones policiales y dependencias del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Sostuvo que estas instalaciones deben mantenerse en condiciones adecuadas para responder ante una emergencia, ya que desde ellas se coordina y brinda asistencia a la población en las áreas afectadas.

Vargas también advirtió sobre las debilidades que pueden presentar las viviendas unifamiliares debido a la falta de confinamiento estructural, particularmente cuando no cuentan con sistemas adecuados de vigas de amarre, elementos que contribuyen a mejorar su resistencia.

El especialista recordó que, en las zonas del interior del país donde se reportaron daños en edificaciones tras el sismo, muchas viviendas e iglesias fueron construidas antes de la aprobación de la normativa sísmica de 1984, por lo que fueron diseñadas bajo criterios distintos a los actuales.

El ingeniero consideró necesario realizar diagnósticos de las construcciones ubicadas en zonas vulnerables a deslizamientos de tierra. Entre estas mencionó áreas de Arraiján, San Miguelito y sectores de la provincia de Chiriquí, donde durante la época lluviosa se registran problemas de inestabilidad del terreno que deben tomarse en cuenta en la evaluación de riesgos.'

7.5

fue la magnitud de terremoto ocurido el pasado viernes en Panama. 4

kilómetros de profundidad presentó el movimento telúrico ocurido en la falla Azuero-Zona.

Por su parte, Óscar Ramírez, profesor del Departamento de Mecánica Estructural de la UTP, explicó que la vulnerabilidad sísmica es multidimensional y que la antigüedad de las construcciones constituye uno de los factores que influyen en su comportamiento ante un terremoto.

Ramírez indicó que las edificaciones construidas antes de la incorporación de criterios sísmicos más modernos fueron diseñadas bajo normas diferentes a las actuales. Esto no significa necesariamente que estén mal construidas, pero sí que su capacidad de respuesta ante un sismo debe evaluarse considerando los criterios con los que fueron diseñadas.

En ese sentido, destacó la importancia de elaborar mapas de vulnerabilidad que incorporen información sobre las fallas geológicas y las características del suelo. Estos instrumentos permitirían identificar áreas que requieren estudios más detallados y aportar información para la planificación de nuevas construcciones.

Ramírez explicó que dos edificaciones pueden responder de manera diferente ante un mismo sismo, dependiendo de su altura, diseño y ubicación. Como ejemplo, señaló que los edificios altos pueden experimentar movimientos distintos a los de una vivienda de dos plantas, mientras que las condiciones del terreno también influyen en la forma en que se percibe la sacudida.