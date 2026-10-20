UP mantiene actos cívicos del mes de noviembre

La Universidad de Panamá mantendrá los actos solemnes por el Mes de la Patria, pese a las afectaciones que dejó el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió Azuero el pasado 9 de octubre.

El rector, José Emilio Moreno, informó que el recibimiento de las festividades del mes de la patria se realizará el viernes 30 de octubre en el campus Harmodio Arias Madrid, mientras que el 3 de noviembre se celebrará un acto conmemorativo de la independencia.

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Moreno explicó que ambas actividades se desarrollarán de manera solemne, con discursos y sin desfiles dentro de las instalaciones universitarias. La decisión busca mantener estas actividades patrióticas en el calendario institucional.

Mientras tanto, la universidad mantiene las evaluaciones y reparaciones de los espacios afectados por el movimiento sísmico. El rector indicó que no se registró el colapso de estructuras, aunque algunas instalaciones presentaron daños en paredes y cielorrasos que han obligado a restringir el uso de determinados salones.

El daño más conocido lo presenta el Centro Regional Universitario de Coclé, donde diez salones presentan rajaduras considerables en las paredes. Estos salones eran utilizados por la Facultad de Ciencias de la Educación. Aunque las columnas y vigas del edificio no registran daños, la institución determinó que esas aulas no son aptas para impartir clases mientras persistan las afectaciones.

El rector también informó que se han detectado desprendimientos de cielorrasos en facultades y centros regionales. Ante esta situación, el personal de mantenimiento inició las reparaciones con recursos del presupuesto universitario. Sin embargo, los salones que aún no han sido intervenidos permanecerán cerrados.

Sobre el retorno a las clases presenciales en los centros regionales, Moreno indicó que se otorgó a los directores la potestad de decidir la modalidad de enseñanza según los daños registrados y las condiciones de estudiantes, docentes y administrativos en cada sede.'

30

de octubre recibirán el mes de la patria.

La universidad también pidió a los profesores mantener flexibilidad con los estudiantes que resultaron afectados por el terremoto. Moreno señaló que algunos perdieron sus viviendas o pertenecen a familias que sufrieron daños en sus hogares, por lo que consideró necesario tomar en cuenta sus circunstancias.

En materia de prevención, el rector destacó que es necesario reforzar los simulacros y garantizar que toda la comunidad universitaria conozca las rutas de evacuación y los puntos de encuentro establecidos dentro de las instalaciones.

Moreno recordó que el día del terremoto se realizaba un simulacro en la Facultad de Enfermería y señaló que estas actividades deben fortalecerse para preparar mejor a los estudiantes, profesores y personal administrativo ante futuras emergencias.

Asimismo, recomendó que en una evacuación las personas desciendan las escaleras con calma, sigan las instrucciones de seguridad y eviten aglomeraciones que puedan provocar caídas o empujones.