Mapean cambios de esfuerzo en la falla Azuero-Soná y riesgo de réplicas

El Instituto de Geociencias (IGC) de la Universidad de Panamá avanzó información de la caracterización geofísica y sísmica del terremoto de magnitud 7.5 Mw registrado el pasado viernes 9 de octubre de 2026.

A través del procesamiento técnico de las trazas de ondas sísmicas en su forma pura (sin filtro de frecuencia), los geofísicos del IGC analizaron los registros continuos captados por tres estaciones clave de la red sísmica nacional: VIGUF, GMALF y TOTI.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Comportamiento de las ondas en estaciones de control

Los registros instrumentales puros permiten observar la llegada directa de las ondas primarias ($P$) y de las ondas de corte o secundarias ($S$), manteniendo la amplitud real y los componentes de alta frecuencia producidos por el movimiento en la falla:

Por su parte, los sensores VIGUF, GMALF y TOTI registraron las aceleraciones y desplazamientos sin atenuación digital previa, lo que facilita el cálculo preciso de la respuesta del terreno ante la ruptura principal.

La lectura no filtrada refleja la propagación de energía a través de la corteza en la península de Azuero y el sur de Veraguas, identificando la transmisibilidad del choque telúrico en los primeros segundos del evento.

Caracterización del suelo: Formación Playa Venado

Uno de los hallazgos técnicos más relevantes en la interpretación de las trazas sísmicas es el valor promedio de la velocidad de propagación de las ondas de corte en la zona del epicentro y alrededores:

Los datos señalan una velocidad aproximada de 760 m/s, parámetro geotécnico que clasifica al perfil de la zona como un suelo/roca de alta rigidez (Perfil Tipo B/A según códigos de diseño estructural).

Esta elevada velocidad responde a la presencia de la Formación Playa Venado, una unidad litológica constituida predominantemente por lavas en almohadilla (pillow lavas) y basalto del complejo ocolítico.

Debido a la dureza del basalto subyacente, la amplificación por resonancia blanda se redujo en la roca madre, transmitiendo la energía del terremoto de forma directa y de alta frecuencia hacia las estructuras sobre la superficie.