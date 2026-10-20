Metro prevé mantenimiento de escaleras y ascensores

Un total de 17 escaleras eléctricas y 12 ascensores permanecen fuera de servicio en las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, debido al desgaste de sus componentes por el uso intensivo.

La entidad explicó que los equipos tienen aproximadamente 13 años de operación y funcionan cerca de 18 horas diarias. Como parte de su planificación de mantenimiento, prevé iniciar progresivamente intervenciones mayores, conocidas como overhaul.

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En la Línea 1, de las 158 escaleras eléctricas instaladas, 14 están fuera de servicio, mientras que cinco de los 60 ascensores permanecen inoperativos. En la Línea 2, tres de las 156 escaleras eléctricas están fuera de servicio y siete de los 71 ascensores no funcionan.

El Metro indicó que estos trabajos buscan recuperar el funcionamiento de los equipos y extender su vida útil. Sin embargo, no precisó la fecha en que comenzarán las intervenciones.