MiCultura evalúa más de 40 sitios patrimoniales dañados por el sismo y demuele la iglesia de Soná

El Ministerio de Cultura (MiCultura) informó este martes que avanza en el diagnóstico y aseguramiento del patrimonio histórico del país tras el terremoto de magnitud 7.5 Mw registrado el pasado 9 de octubre.

Hasta la fecha, los equipos técnicos e ingenieros de la institución han completado la inspección de más de 40 sitios declarados patrimonio nacional, incluyendo museos, centros culturales, bibliotecas y templos religiosos que sufrieron graves afectaciones en su estructura.

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El plan de tres fases para la recuperación del patrimonio

Frente a la magnitud de los estragos en las edificaciones históricas, la ministra María Eugenia Herrera, detalló la hoja de ruta que ejecuta la institución para salvaguardar estos bienes de alto valor cultural y espiritual.

La fase 1 apuntalamiento y seguridad, fase 2 presupuesto y estudios y la tercera fase será la intervención y reconstrucción.

Demolición en Soná y remoción de escombros en La Villa

Dentro de las acciones ejecutadas en las provincias centrales, las autoridades tomaron decisiones determinantes en templos con afectaciones irreversibles:

Se procedió con la demolición controlada de la estructura de la iglesia de Soná debido a que se encontraba gravemente comprometida, representando un peligro para la comunidad. La medida busca dar tiempo para desarrollar los estudios técnicos de la futura reconstrucción.

En la jornada de hoy se completó la recolección y clasificación de escombros en los sitios históricos de La Villa de Los Santos para dar paso al apuntalamiento de estructuras.

Propuesta especial para Portobelo en el Día del Nazareno

En el marco de la celebración del Cristo Negro de Portobelo, la titular de MiCultura anunció que este 21 de octubre se presentará una propuesta colegiada para poner en valor el patrimonio arquitectónico y religioso de la costa atlántica:

Se pondrá en marcha un plan de rescate en el conjunto monumental de Portobelo, diseñado en conjunto con especialistas en conservación.

Herrera recordó que justo un día antes del terremoto, el pasado 8 de octubre, se realizó la bendición de las campanas de Portobelo tras una exitosa restauración. Esta experiencia servirá de modelo eficiente para intervenir y levantar los campanarios afectados a nivel nacional.

"El destino nos ha puesto un gran desafío, pero también es el momento de restaurar rápidamente y devolver la 'casa espiritual' a miles de panameños que la tienen como un pilar patrimonial muy fuerte", concluyó la ministra Herrera.