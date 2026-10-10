Mides moviliza equipos de psicología, lengua de señas e inspecciona albergues tras el sismo

Ante la emergencia provocada por el fuerte terremoto que afectó diversas provincias del país, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) activó un plan de asistencia integral enfocado en la atención emocional de la ciudadanía, la supervisión de albergues y la distribución de insumos en las zonas más golpeadas.

La titular de la cartera, Beatriz Carles, detalló en TVN Noticias que desde el centro de operaciones se ha dispuesto un equipo multidisciplinario enfocado en brindar contención emocional y asistencia especializada.

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"En el centro de operaciones estamos dando ayuda psicológica y lengua de señas; nuestro equipo le está dando seguimiento a las consultas para dar respuesta oportuna a la población que lo necesita", indicó la ministra.

Asistencia en salud mental y habilitación de la línea 147

Como parte del protocolo de respuesta ante situaciones de crisis, el Mides puso a disposición de la ciudadanía herramientas de apoyo emocional accesibles a nivel nacional:

Se están desplegando profesionales de la psicología en todas las direcciones regionales del país para que, en coordinación con los equipos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), puedan ingresar de forma directa a las áreas afectadas.

Se mantiene habilitada la línea telefónica de salud mental 147, donde un equipo de profesionales ofrece orientación y contención psicológica gratuita a quienes experimenten episodios de ansiedad o estrés post-sismo.

Revisión de albergues y proyección para los CAIPI

La institución se encuentra realizando un monitoreo exhaustivo de los espacios temporales habilitados para las familias damnificadas y población vulnerable:

Carles señaló que se supervisan las condiciones de las estructuras en los albergues para garantizar que los adultos mayores se encuentren seguros y debidamente atendidos, descartando situaciones graves hasta el momento.

El Mides evalúa el estado de los centros infantiles con el objetivo de solucionar las incidencias menores detectadas y procurar su reapertura segura para este lunes, siempre que las condiciones técnicas lo permitan.

Logística de ayuda humanitaria hacia Tonosí

En cuanto a la situación del distrito de Tonosí, uno de los puntos más críticos y aislados por el colapso vial, la ministra confirmó que los equipos institucionales ya están logrando ingresar para relevar la magnitud de los daños.

"Estamos llegando; hemos encontrado algunos accesos afectados, pero ya están ingresando los insumos y el personal evaluador para permitir que el resto del equipo entre con seguridad" explicó Carles.

La prioridad inmediata en esta zona incluye la distribución de agua potable, alimentos, colchonetas y artículos de primera necesidad para las familias que permanecen a la intemperie o en refugios temporales.