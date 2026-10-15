MOP reconstruirá la carretera Tonosí-Búcaro tras colapso por el terremoto

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, ofreció un balance detallado de la infraestructura vial del país tras las severas afectaciones causadas por el terremoto de magnitud 7.5. El titular confirmó que, si bien la red nacional se mantiene mayoritariamente conectada mediante accesos provisionales y remoción constante de escombros, la carretera que comunica a Tonosí con Búcaro (Los Santos) sufrió un colapso estructural y tendrá que ser reconstruida por completo.

"Esa carretera quedó muy, muy dañada. Era impresionante verla: uno iba transitando y al frente tenía una pared de dos metros de alto por el hundimiento del terreno. La estamos arreglando para mantener la comunicación y llevar las soluciones a la comunidad de Búcaro, pero requiere una obra totalmente nueva", explicó Andrade en Nex Noticias.

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Plan de contingencia en carreteras y puntos críticos por provincia

El MOP activó desde la tarde del viernes a empresas contratistas en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé para desplegar equipo pesado en los sectores con deslizamientos continuos de tierra.

Por ejemplo, en Loma de Flores (Los Santos) se han retirado múltiples derrumbes y se prevé ejecutar trabajos de banqueteo para estabilizar los taludes. En Mariato (Veraguas) se rehabilitaron 45 kilómetros para sostener la comunicación entre comunidades.

Tras realizar un recorrido por La Pitaloza (Los Pozos) y Las Minas, en Herrera, el titular reportó 12 puntos de derrumbes. Las cuadrillas lograron abrir paso terrestre hacia los sectores más aislados como Chepo y El Toro, evitando la dependencia del puente aéreo.

En Veraguas y Coclé los accesos hacia Quebro, Torio, Arenas y Pixvae ya fueron despejados. No se registran afectaciones en las carreteras del norte de Veraguas. En Coclé se vigilan zonas vulnerables de La Pintada y Antón para prevenir deslizamientos sobre viviendas.

Mientras que en Colón y Darién no se reportan daños viales atribuidos al sismo, aunque en la costa abajo de Colón (Miguel de la Borda) se atienden emergencias por el fenómeno de El Niño.

Rehabilitación del puente sobre el río Oria en Pedasí

Respecto a la infraestructura de puentes, el MOP contabiliza 20 estructuras con daños menores y de consideración, reiterando que ningún puente colapsó.

Sobre el puente sobre el río Oria, paso vital que une el distrito de Pedasí y por donde transita la producción agrícola y ganadera de la zona:

Se concluyen trabajos de refuerzo temporal para reabrir el paso a vehículos de hasta 10 toneladas en el transcurso de la semana.

Consciente de que la zafra rocera y la cuenca lechera requieren el tránsito de camiones pesados entre noviembre y diciembre, el MOP programará una intervención estructural profunda antes del inicio de la cosecha alta. Mientras tanto, el transporte pesado deberá utilizar rutas alternas.

3. Código sísmico, costos y alza en el precio del asfalto

Consultado sobre la normativa de construcción y las garantías viales, Andrade aclaró que las vías afectadas colapsaron por la magnitud extraordinaria del evento fortuito y la inestabilidad de las montañas, mas no por fallas en proyectos nuevos.

El ministro recordó que el Reglamento Estructural de Panamá (REP) vigente (actualizado en 2022) exige criterios antisísmicos estrictos que encarecen pero garantizan la resistencia de las edificaciones y obras públicas.

El MOP no ha emitido una cifra oficial del costo global de los daños, debido a la complejidad de las obras de estabilización de cerros y la reconstrucción de tramos enteros.

Reconoció que los costos de reparación se verán impactados por el alza internacional del asfalto, derivado del incremento en los precios del petróleo por conflictos.