Panamá suma su apoyo a Rafael Grossi en la carrera por la Secretaría General de la ONU

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes que su país respaldará la candidatura del argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), a la secretaría general de la ONU, en reconocimiento a su apoyo a la puesta en marcha de un nuevo Centro de Oncología y Medicina Nuclear en el país.

"Hoy Rafael Grossi compite para ser secretario general de las Naciones Unidas y el voto de Panamá es con él", afirmó Mulino.

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El presidente panameño hizo estas declaraciones durante un acto de inauguración del Centro de Oncología y Medicina Nuclear en el Hospital de Bugaba, en la provincia occidental panameña de Chiriquí, y subrayó que su voto es "por agradecimiento, por solidaridad, porque él sin conocerme fue muy proactivo en estas gestiones".

"El voto de Panamá está comprometido con Grossi y Argentina en esta altísima representación mundial", remarcó.

El mandatario explicó que el centro cuenta con una historia de cooperación internacional y destacó que uno de sus dos aceleradores fue donado por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), gracias al apoyo de esta institución dirigida por Grossi: "Hablé del tema (con él) en Davos, Suiza, e inmediatamente empezamos las gestiones diplomáticas para hacerlo realidad y aquí está".

El respaldo anunciado por Mulino se produce en medio de la carrera por suceder al actual secretario general de la ONU, António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de 2026.

Grossi, diplomático argentino con cerca de cuatro décadas de experiencia en asuntos de no proliferación y desarme, asumió la dirección general del Organismo Internacional de la Energía Atómica el 3 de diciembre de 2019. Antes de llegar al organismo, ocupó distintos cargos en la diplomacia argentina y en instituciones multilaterales, entre ellos la representación de su país ante el OIEA y otras organizaciones internacionales con sede en Viena.

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, también se reunió con Grossi en septiembre pasado, durante el periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, para abordar asuntos relacionados con la paz y la seguridad internacionales, así como la importancia del diálogo y la cooperación multilateral.

Grynspan encabeza la carrera

En el proceso de selección del próximo secretario general, la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), encabeza la carrera, según el quinto sondeo no vinculante realizado la pasada semana, entre los miembros del Consejo de Seguridad, en el que obtuvo nueve apoyos.

Grossi se situó en segundo lugar, por delante de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, embajadora de su país ante la ONU.

Entre los demás aspirantes figuran el ugandés Olara Otunnu, el senegalés Macky Sall y las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne Baki.

La elección del secretario general corresponde a la Asamblea General de la ONU, previa recomendación del Consejo de Seguridad, donde los cinco miembros permanentes —China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia— tienen poder de veto.