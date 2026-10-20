Piden regular más la autoconstrucción; casas de bloque inspeccionadas no tenían elementos antisísmicos básicos

Tras las primeras inspecciones realizadas en el sitio luego de los eventos sísmicos, el Dr. Ramiro Vargas, catedrático de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), señaló que gran parte de la autoconstrucción y de las viviendas levantadas por particulares carecen de las normativas de refuerzo necesarias.

Las inspecciones revelan que muchas edificaciones de mampostería no cuentan con los elementos de refuerzo adecuados, lo que se traduce en una ausencia de previsiones ante movimientos telúricos.

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Entre los daños más generalizados se han observado agrietamientos en diagonal y colapsos de paredes debido a la falta de confinamiento e integración estructural, provocando que los bloques y escombros caigan sobre los cielos rasos.

El especialista indicó que es fundamental regular un poco más la autoconstrucción, ya que muchas de estas viviendas se encuentran actualmente en condiciones comprometidas frente a posibles réplicas.

Viviendas sismorresistentes

En este sentido, el Secretario de Metas, José Ramón Icaza, informó que las viviendas que se construirán a los afectados por el terremoto serán sismorresistentes.

"Las residencias serán sismorresistentes, con total apego al Reglamento Estructural Panameño. Se han actualizado los planos del Miviot para adecuarlos a la actualización del REP 2021", comentó.

