Por aire, tierra y mar el gobierno del Presidente Mulino lleva ayuda a miles de panameños

El Gobierno mantiene las labores de atención a los afectados por el terremoto, con el traslado de más de 319,328 libras de ayuda por vía aérea y más de 321 toneladas de carga por vía terrestre.

- Entrega de 15,996 bolsas de alimentos, con distribución prevista en 117 comunidades de las cuatro regiones.

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- Se mantienen habilitados más de 45 albergues, donde reciben atención 3,696 personas.

- VIVIENDA: Se trabaja de dos maneras: la reparación de viviendas con daños parciales y la reconstrucción de aquellas que resultaron destruidas.

- Comenzó la construcción de viviendas en Quebrada Grande, Veraguas; Penonomé, Coclé; y San Félix, Chiriquí.

- Se continuarán los trabajos en las comunidades de Chepo de Las Minas y Pesé, en Herrera; Los Rosales, en Los Santos; La Mata de San Félix, Remedios, Quebrada Ancha, Justo Fidel Palacio y Tolé Centro, en Chiriquí; además de Ñürüm y Muná, en la comarca Ngäbe Bugle.

- Continúa la remoción de escombros en las zonas afectadas para preparar los terrenos destinados a la reconstrucción de viviendas destruidas o con daños severos.

- SALUD: Se reportan 842 instalaciones de salud evaluadas, de las cuales 69 presentan afectaciones leves.

- La Caja de Seguro Social y el Minsa continúan el reingreso de los pacientes, garantizando la seguridad de cada uno de ellos, los profesionales de salud y administrativos.

- El MINSA mantiene disponible la línea gratuita 800-6467 para las personas que necesiten orientación por estrés, miedo, ansiedad o temor asociados al sismo y sus réplicas. La línea está disponible desde teléfonos fijos y operadores móviles.

EDUCACIÓN: Más de 600 centros educativos oficiales presentan afectaciones. La reapertura será progresiva y dependerá de la confirmación del Ministerio de Educación una vez las instalaciones cumplan con las condiciones de seguridad necesarias.

- Las evaluaciones técnicas y las reparaciones correspondientes deberán completarse antes de autorizar la reanudación de las actividades presenciales en los planteles afectados.

- AGUA Y ELECTRICIDAD: Se ha restablecido el suministro de agua potable y el servicio eléctrico, en coordinación con las entidades y empresas responsables.

PRIORIDAD DEL GOBIERNO: llegar hasta el último rincón del país, atender las necesidades de las familias y procurar que los recursos disponibles se traduzcan en respuestas concretas.